#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volvo EM90Электрокар EM90 стал воплощением технологического прогресса Volvo за 70 лет
Volvo запустила рекламную кампанию с тизерами...
Честь самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана MiraiЧесть самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана Mirai
Хироки Накадзима: Toyota начнет разработки...
В Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту странуВ Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту страну
Посол Египта в РФ: египетские курорты безопасны...

Jetour Traveller получил новый мотор и автомат

Стала известна цена новой полноприводной версии Jetour Traveller

Стартовали продажи новой полноприводной версии внедорожника Jetour Traveller 2.0T 8AT.

Длина, ширина и высота версии автомобиля не изменились и составляют 4785, 2006 и 1880 мм, а колесная база достигает 2800 мм.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Угол съезда – 28°, угол въезда – 30°, минимальный дорожный просвет достигает 220 мм, а глубина преодолеваемого брода может доходить до 700 мм.

Новый автомобиль оснащен всеми современными системами, включая камеры кругового обзора.

Хватит ли денег на дороги – эксперт объяснил сокращение бюджета

Jetour Traveller оснащен двигателем Chery Kunpeng power 2.0T, мощность которого составляет 254 л.с. и 390 Нм. Этот мотор работает в паре с 8-ступенчатым автоматом (не роботом).

Автомобиль имеет интеллектуальную систему полного привода, систему управления тягой, блокировку дифференциалов и многие другие функции, которые могут активироваться автоматически, в зависимости от дорожных условий.

В Китае Jetour Traveller стоит от 174 900 юаней, или от 2,22 млн рублей. В России внедорожник предлагается по цене от 2,62 млн до 4 млн рублей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: Jetour

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0