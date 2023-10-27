Jetour Traveller получил новый мотор и автомат

Стала известна цена новой полноприводной версии Jetour Traveller

Стартовали продажи новой полноприводной версии внедорожника Jetour Traveller 2.0T 8AT.

Длина, ширина и высота версии автомобиля не изменились и составляют 4785, 2006 и 1880 мм, а колесная база достигает 2800 мм.

Угол съезда – 28°, угол въезда – 30°, минимальный дорожный просвет достигает 220 мм, а глубина преодолеваемого брода может доходить до 700 мм.

Новый автомобиль оснащен всеми современными системами, включая камеры кругового обзора.

Jetour Traveller оснащен двигателем Chery Kunpeng power 2.0T, мощность которого составляет 254 л.с. и 390 Нм. Этот мотор работает в паре с 8-ступенчатым автоматом (не роботом).

Автомобиль имеет интеллектуальную систему полного привода, систему управления тягой, блокировку дифференциалов и многие другие функции, которые могут активироваться автоматически, в зависимости от дорожных условий.

В Китае Jetour Traveller стоит от 174 900 юаней, или от 2,22 млн рублей. В России внедорожник предлагается по цене от 2,62 млн до 4 млн рублей.

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Фото: Jetour