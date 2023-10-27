В Латвии будут отбирать машины с российскими номерами
Латвийский Сейм принял в первом чтении поправки, предусматривающие запрет на пребывание в стране автомобилей с российскими номерами.
«Поправки предусматривают конфискацию зарегистрированных в России транспортных средств, если они не зарегистрированы в Латвии в установленный законом срок», - говорится на сайте парламента.
Согласно документу, российские транспортные средства должны быть зарегистрированы или вывезены с территории Латвии в течение трех месяцев с момента вступления закона в силу. Если после этого срока обнаружится, что незарегистрированные российские транспортные средства все еще участвуют в дорожном движении, они будут изъяты и конфискованы, а на владельца наложен штраф.
Авторы законопроекта отмечают, что конфискованные автомобили будут передаваться Украине.
Использование российских транспортных средств в Латвии разрешено только для транзита через страну и ограничено одним проездом, который должен завершиться в течение 24 часов.
Перед въездом в Латвию человек должен будет предоставить информацию о транспортном средстве и его водителе с помощью электронных сервисов, предоставляемых Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD).
Поправки также предусматривают некоторые исключения, например, для транспортных средств, принадлежащих дипломатической и консульской службе.
Законопроект вступит в силу 15 ноября текущего года, если Сейм поддержит его во втором, окончательном чтении, что, скорее всего, и произойдет.
Напомним, запрет на въезд машин с российскими номерами уже действует в Германии, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии, Эстонии и Литве.
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Источник: сайт Сейма Латвии
Фото: DPA/ТАСС
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