В Латвии будут отбирать машины с российскими номерами

Латвия готовит закон о запрете на нахождение в стране машин россиян

Латвийский Сейм принял в первом чтении поправки, предусматривающие запрет на пребывание в стране автомобилей с российскими номерами.

«Поправки предусматривают конфискацию зарегистрированных в России транспортных средств, если они не зарегистрированы в Латвии в установленный законом срок», - говорится на сайте парламента.

Согласно документу, российские транспортные средства должны быть зарегистрированы или вывезены с территории Латвии в течение трех месяцев с момента вступления закона в силу. Если после этого срока обнаружится, что незарегистрированные российские транспортные средства все еще участвуют в дорожном движении, они будут изъяты и конфискованы, а на владельца наложен штраф.

Авторы законопроекта отмечают, что конфискованные автомобили будут передаваться Украине.

Использование российских транспортных средств в Латвии разрешено только для транзита через страну и ограничено одним проездом, который должен завершиться в течение 24 часов.

Перед въездом в Латвию человек должен будет предоставить информацию о транспортном средстве и его водителе с помощью электронных сервисов, предоставляемых Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD).

Поправки также предусматривают некоторые исключения, например, для транспортных средств, принадлежащих дипломатической и консульской службе.

Законопроект вступит в силу 15 ноября текущего года, если Сейм поддержит его во втором, окончательном чтении, что, скорее всего, и произойдет.

Напомним, запрет на въезд машин с российскими номерами уже действует в Германии, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии, Эстонии и Литве.

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Источник: сайт Сейма Латвии

Фото: DPA/ТАСС