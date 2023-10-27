Автомобили должников выставили на продажу: есть свежие иномарки и отечественные авто

В Кирове приставы продают арестованные автомобили по цене от 40 тыс. рублей

Главное управление федеральной службы судебных приставов по Кировской области выставило на продажу автомобили должников. В свое время владельцы автомобилей не рассчитались по долгам, в результате чего их транспортные средств были конфискованы.

На все принудительно реализуемые автомобили установлены минимальные цены. Вырученных от продажи средств должно хватить для покрытия долгов.

Так, самым дешевым из списка стал ВАЗ 21150 2003 года выпуска, который продают за 40 тыс. рублей. За Lada Priora 2008 года приставы планируют выручить 97 тыс. рублей. Из иномарок самым дорогим стал Ford Explorer 2013 года – его стоимость 1,5 млн рублей. В списке есть и довольно свежие модели: к примеру Nissan Terrano 2019 года выпуска оценили в 1,4 млн рублей.

Реализация автомобилей проводится на электронной площадке по проведению торгов.

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Источник: Кировская правда

Фото: r43.fssp.gov.ru