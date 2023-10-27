Брутальный Renault Duster нового поколения оснастят самым мощным за всю его историю мотором

Названа дата официальной премьеры кроссовера Renault Duster нового поколения

Премьера кроссовера Duster состоится 29 ноября в Португалии, россиянам эта модель известна под брендом Renault. Старт продаж кроссовера нового поколения назначен в Европе на первый квартал 2024 года. На текущем этапе производитель – компания Dacia – не объявил стоимость машины.

Согласно предварительной информации, у кроссовера на выбор будут три мотора. В частности, бензиновый мотор объемом 1 л и мощностью 110 л.с. Также будет несколько гибридных модификаций, мощностью от 120 до 140 л.с. на базе двигателя объемом 1,2 л.

Топовая версия Duster будет оснащена турбоагрегатом объемом 1,3 л мощностью 170 л.с. — этот показатель делает кроссовер самым мощным за всю историю его создания. Вполне вероятно, что базой для автомобиля будет платформа CMF-B. Экстерьером машина будет похожа на брутальный Bigster.

В России Renault Duster регулярно входил в топ-20 самых популярных автомобилей. В прошлом году руководители Renault приняли решение покинуть рынок РФ, в настоящее время уже нельзя найти «официальные» модели французского бренда у дилеров. Хотя некоторые продавцы привозят автомобили Renault в нашу страну в частном порядке.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews.ru

Фото: Dacia