Брутальный Renault Duster нового поколения оснастят самым мощным за всю его историю мотором
Премьера кроссовера Duster состоится 29 ноября в Португалии, россиянам эта модель известна под брендом Renault. Старт продаж кроссовера нового поколения назначен в Европе на первый квартал 2024 года. На текущем этапе производитель – компания Dacia – не объявил стоимость машины.
Согласно предварительной информации, у кроссовера на выбор будут три мотора. В частности, бензиновый мотор объемом 1 л и мощностью 110 л.с. Также будет несколько гибридных модификаций, мощностью от 120 до 140 л.с. на базе двигателя объемом 1,2 л.
Топовая версия Duster будет оснащена турбоагрегатом объемом 1,3 л мощностью 170 л.с. — этот показатель делает кроссовер самым мощным за всю историю его создания. Вполне вероятно, что базой для автомобиля будет платформа CMF-B. Экстерьером машина будет похожа на брутальный Bigster.
В России Renault Duster регулярно входил в топ-20 самых популярных автомобилей. В прошлом году руководители Renault приняли решение покинуть рынок РФ, в настоящее время уже нельзя найти «официальные» модели французского бренда у дилеров. Хотя некоторые продавцы привозят автомобили Renault в нашу страну в частном порядке.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Autonews.ru
Фото: Dacia
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости
Отзывы о Renault Duster (25)
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету