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Брутальный Renault Duster нового поколения оснастят самым мощным за всю его историю мотором

Названа дата официальной премьеры кроссовера Renault Duster нового поколения

Премьера кроссовера Duster состоится 29 ноября в Португалии, россиянам эта модель известна под брендом Renault. Старт продаж кроссовера нового поколения назначен в Европе на первый квартал 2024 года. На текущем этапе производитель – компания Dacia – не объявил стоимость машины.

Согласно предварительной информации, у кроссовера на выбор будут три мотора. В частности, бензиновый мотор объемом 1 л и мощностью 110 л.с. Также будет несколько гибридных модификаций, мощностью от 120 до 140 л.с. на базе двигателя объемом 1,2 л.

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Топовая версия Duster будет оснащена турбоагрегатом объемом 1,3 л мощностью 170 л.с. — этот показатель делает кроссовер самым мощным за всю историю его создания. Вполне вероятно, что базой для автомобиля будет платформа CMF-B. Экстерьером машина будет похожа на брутальный Bigster.

В России Renault Duster регулярно входил в топ-20 самых популярных автомобилей. В прошлом году руководители Renault приняли решение покинуть рынок РФ, в настоящее время уже нельзя найти «официальные» модели французского бренда у дилеров. Хотя некоторые продавцы привозят автомобили Renault в нашу страну в частном порядке.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Dacia

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За РулемСветлана Тарасенко
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+10