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Создан прорывной гоночный двигатель на водороде

Австрийская фирма спроектировала водородный 410-сильный 2-литровый ДВС

Австрийская инжиниринговая фирма AVL представила уникальный компактный двигатель внутреннего сгорания, который работает на водороде и выдает впечатляющую мощность.

Водородный ДВС от AVL
Водородный ДВС от AVL

Этот двигатель имеет объем 2,0 литра и способен развивать 410 л. с. Это довольно впечатляющий результат, учитывая, что ранее считалось, что водород не может обеспечить такую же мощность, как бензин или дизельное топливо, из-за проблем с преждевременным воспламенением смеси в цилиндрах.

Водородный ДВС от AVL
Водородный ДВС от AVL
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Однако инженеры AVL решили эту проблему. Используя технику турбонаддува и впрыска воды во впускной коллектор, удалось достичь стехиометрического сгорания топлива, что позволило полностью использовать потенциал водорода в качестве источника энергии.

Водородный ДВС от AVL
Водородный ДВС от AVL

Во время тестовых испытаний на стенде мощность системы достигла 410 лошадиных сил при 6500 оборотах в минуту, а крутящий момент составил 368 Нм. AVL разработала этот водородный двигатель совместно с HUMDA Lab, венгерской некоммерческой организацией, специализирующейся на автоспорте.

Следующий этап испытаний будет проведен уже на реальном автомобиле.

Источник: Motor1

Фото: AVL

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За РулемЛежнин Роман
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