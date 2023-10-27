Россияне купили больше машин, а потратили при этом меньше (впервые)

В сентябре траты россиян на новые автомобили снизились до 334 млрд руб. (-3%)

В сентябре расходы российских покупателей на автомобили составили 334,4 млрд рублей, что на 3% меньше, чем в августе 2023 года, выяснили аналитики «Открытия авто» и «Автостата».

При этом в первый месяц осени было продано 110,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 1% больше, чем в августе, и в 2,5 раза больше, чем в сентябре 2022 года.

Наибольшее снижение трат за месяц показал премиум-сегмент, где было продано 3,3 тыс. авто и расходы составили 45,1 млрд рублей, что на 13% меньше, чем в августе.

Затраты на автомобили отечественных брендов увеличились на 23%, и достигли 43,1 млрд рублей. Продажи китайских автомобилей также выросли на 0,3%, достигнув 198,9 млрд рублей, и их доля в финансовой структуре продаж выросла с 57,6% в августе до рекордных 59,5% в сентябре.

Европейские, японские, корейские и американские автомобили показали снижение по затратам россиян за месяц в диапазоне от 11% до 28%.

Таким образом, расходы россиян на новые автомобили постоянно росли в этом году, но в сентябре данная тенденция была прервана, и августовские показатели пока остаются рекордными.

Всего за девять месяцев 2023 года россияне потратили на новые автомобили 2,1 трлн рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos