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В hh.ru рассказали, какие зарплаты предлагают в автосфере

HeadHunter подготовил подборку самых высокооплачиваемых автовакансий октября

В октябре на интернет-сервисе по поиску работы и сотрудников hh.ru представлено более 48 тыс. вакансий для специалистов в сфере автобизнеса. Из них более 17.6 тыс. вакансий в сфере технического обслуживания, более 17.2 тыс. вакансий для специалистов в сфере розничной торговли автомобилями и 16.7 тыс. вакансий в розничной торговле автозапчастями и шинами.

Больше всего специалистов в автосфере требуется в Москве – на сервисе представлено более 6.1 тыс. открытых вакансий, в Санкт-Петербурге – 3.2 тыс. вакансий и в Московской области – более 2.8 тыс. вакансий.

Зарплатная вилка в 2 тыс. вакансиях начинается от 210 тыс. рублей.

Специально для «За рулем» hh.ru подготовил подборку самых высокооплачиваемых вакансий октября в сфере авто:

  • генеральный директор в лизинговой компании – от 500 тыс. рублей после вычета налогов
  • операционный директор (СОО) – от 200 тыс. рублей после вычета налогов
  • директор по продажам – от 200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей после вычета налогов
  • руководитель по развитию сервисной сети – от 300 тыс. рублей после вычета налогов
  • директор направления (автозапчасти) – от 300 тыс. рублей до вычета налогов
  • директор по развитию бизнеса – от 300 тыс. рублей после вычета налогов
  • менеджер по выкупу автомобилей – от 250 тыс. рублей после вычета налогов
  • технический директор (автобизнес) – от 250 тыс. рублей до вычета налогов.

Конечно, для занятия таких топовых позиций требуются специалисты с определенным опытом, знаниями и навыками. Так, кандидату на должность операционного директора потребуется успешный опыт управления СТО, техническим центром не менее шести лет, знания в области грузового ремонта, технологий обслуживания, управления персоналом, а также способность строить и управлять бизнес-процессами.

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Руководителю по развитию сервисной сети необходимо владеть опытом управления сервисными командами, иметь стратегическое мышление, умение анализировать и прогнозировать рынок, а также обладать сильными лидерскими навыками и финансовой грамотностью.

Компания, которая ищет директора по продажам, предпочла бы, чтобы у кандидата был опыт работы не только в финансовой сфере (банки, лизинговые компании), но и у конкурентов.

А для менеджера по выкупу автомобилей важными являются грамотная речь, знание алгоритма продаж, пунктуальность, коммуникабельность, стрессоустойчивость и ориентированность на результат.

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Фото: Depositphotos

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Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За РулемАлексеева Елена
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