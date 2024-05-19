Грузовик на встречной полосе — лучше смотреть такое только на видео!

В видео показали опасные случаи с грузовиками, выезжающими на встречную полосу

Каждый российский автомобилист с мало-мальским опытом хоть раз сталкивался с такими персонажами: они считают, что им нужно во что бы то ни стало обогнать вообще всех, и поэтому они едут по встречной полосе до упора. А точнее – до встречного автомобиля.

Их довольно часто называют «оленями», но до умного, благородного и красивого животного эти люди явно не дотягивают. И ведь меньшее из зол – если такой сидит за рулем легковушки или, на худой конец, внедорожника... А если он управляет грузовиком?

Именно таким инфернальным случаям и посвящен свежий видеоролик, который мы предлагаем вам посмотреть. Когда эти эпизоды сложены в один дайджест, задаешься вопросом: а функционирует ли должным образом головной мозг у таких дальнобойщиков? Да простят нас разумные и законопослушные обладатели этой профессии...

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Источник: AUTO VIDEO