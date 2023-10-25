Автовладельцы рассказали, на чем пришлось сэкономить в этом году

Водители в 2023-м стали реже посещать мойки и автосервисы

Дорогие запчасти, рост цен на топливо и машины вынуждают автовладельцев вырабатывать новые привычки, чтобы сэкономить, показал опрос Группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод». И в 2023 году «поджиматься» автовладельцам приходится сильнее.

Из возможных способов экономии россияне назвали следующие:

реже посещать автомойки – 26%

приезжать в сервис с заранее приобретенными запчастями – 25%

перестать покупать аксессуары и предметы тюнинга для авто – 22%

перейти на неоригинальные запчасти – 21%

сократить визиты в сервисный центр – 17%

чаще использовать общественный транспорт – 12%.

Еще один вариант экономии – россияне стараются прикладывать гораздо больше усилий, чтобы избежать случайного попадания в ДТП.

Дополнительным вариантом снизить траты стал переход на мини-каско (покрывает крупный ущерб, но имеет в перечне сокращенное количество рисков).

Онлайн-опрос проводили в октябре 2023 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек от 18 лет, проживающих в крупных городах России.

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Фото: Зиновская Ольга/ТАСС