Автовладельцы рассказали, на чем пришлось сэкономить в этом году
Дорогие запчасти, рост цен на топливо и машины вынуждают автовладельцев вырабатывать новые привычки, чтобы сэкономить, показал опрос Группы «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод». И в 2023 году «поджиматься» автовладельцам приходится сильнее.
Из возможных способов экономии россияне назвали следующие:
- реже посещать автомойки – 26%
- приезжать в сервис с заранее приобретенными запчастями – 25%
- перестать покупать аксессуары и предметы тюнинга для авто – 22%
- перейти на неоригинальные запчасти – 21%
- сократить визиты в сервисный центр – 17%
- чаще использовать общественный транспорт – 12%.
Еще один вариант экономии – россияне стараются прикладывать гораздо больше усилий, чтобы избежать случайного попадания в ДТП.
Дополнительным вариантом снизить траты стал переход на мини-каско (покрывает крупный ущерб, но имеет в перечне сокращенное количество рисков).
Онлайн-опрос проводили в октябре 2023 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек от 18 лет, проживающих в крупных городах России.
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Фото: Зиновская Ольга/ТАСС
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