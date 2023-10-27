День жестянщика! Рассказываем, как провести его без проблем

«За рулем» напомнил, как сохранить себя и машину с приходом зимы

Подкрадывающаяся зима начинает щедро посыпать снегом многие районы России, поэтому рекомендации эксперта «За рулем» о безопасном поведении в начале зимней эксплуатации машины оказываются как нельзя более кстати. В частности, эксперт рекомендует безотлагательно сменить шины на зимние, а также поменять манеру езды.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— В первые дни зимы стоит чаще тормозить. То есть периодически пробовать, как будет снижать скорость автомобиль на таком покрытии, если придется экстренно останавливаться.

Обязательно делайте это, если покрытие под колесами изменило цвет. Так есть надежда не пропустить черный лед, напоминающий по скользкости каток.

Периодически срабатывающие стоп-сигналы вашего автомобиля заставят торопыгу, движущегося сзади, увеличить дистанцию либо уйти на обгон.

Самые скользкие места

Зоны разгона и торможения: участки перед стоп-линиями у перекрестков, перед пешеходными переходами, автобусными остановками, «лежачими полицейскими»

На мостах, эстакадах, путепроводах, которые продуваются холодным воздухом снизу или сильно приподняты над землей

Перед поворотами, где автомобили часто притормаживают, и на подъемах, где шлифуют лед при пробуксовке

В городах с крутым рельефом и повышенной влажностью.

«За рулем» предостерегает: при сильном снегопаде дорожные службы не успевают быстро убрать снег и обработать дороги реагентами. Если «минус» держится несколько дней, свежевыпавший снег быстро укатывается машинами до состояния катка. Кроме того, в этом сезоне ожидаются регулярные ледяные дожди. Будьте осторожны!

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Фото: АГН «Москва», «За рулем»