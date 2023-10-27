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В Токио показали новое поколение Suzuki Swift

Новый Suzuki Swift 2024 года получил свежий дизайн и гибридную силовую установку

Главным украшением стенда Suzuki на выставке Japan Mobility Show в этом году стал новый Swift. Несмотря на то, что модель называется концептом, она в точности повторяет серийную версию, дебют которой намечен на 2024 год.

Новый облик Swift характеризуется чуть меньшей по размеру решеткой радиатора, а эмблема Suzuki перенесена под капот. Фары имеют новую форму и светодиодную графику в сочетании с более сдержанной формой бампера.

Автомобиль сохранил двухцветную окраску: зеркала, стойки и крыша выполнены в черном цвете.

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Новые легкосплавные диски с алмазной огранкой выглядят серийными, что обычно не характерно для концепт-каров. Интерьер также претерпел изменения, получив схожую компоновку с чуть более крупным Baleno.

Suzuki Swift 2024 года
Suzuki Swift 2024 года

Длина Suzuki Swift нового поколения составляет 3860 мм, ширина –1695 мм, высота – 1500 мм, колесная база – 2450 мм.

О силовом агрегате компания ничего не сообщила, ограничившись пространным описанием «высокоэффективного двигателя с низким расходом топлива», агрегатированного с коробкой передач CVT.

Suzuki Swift 2024 года
Suzuki Swift 2024 года

Судя по вполне серийному внешнему виду концепта, можно ожидать, что практически идентичный Suzuki Swift 2024 модельного года будет представлен в Японии до конца года.

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Видео: YouTube

Фото: Suzuki

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За РулемАлексеева Елена
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