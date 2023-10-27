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«Вена» пришла в зону СВО – новая уникальная бронетехника

Что известно о новом самоходном гаубица-миномёте 2С31 «Вена»

В зоне проведения СВО в составе самоходных артиллерийских дивизионов мотострелковых дивизий СВ России все чаще стали появляться уникальные самоходные гаубицы-миномёты 2С31 «Вена» со 120-мм казнозарядным полуавтоматическим нарезным орудием 2А80.

Самоходная гаубица-миномёт 2С31 «Вена»
Самоходная гаубица-миномёт 2С31 «Вена»

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Это разработка ОАО «Мотовилихинские заводы» и Центрального научно-исследовательского института «Точного машиностроения».

Самоходная гаубица-миномёт 2С31 «Вена»
Самоходная гаубица-миномёт 2С31 «Вена»

По боекомплекту эти орудия унифицированы с орудиями «Хоста» и колёсной гаубицы-миномёта «Флок».

Самоходная гаубица-миномёт 2С31 «Вена»
Самоходная гаубица-миномёт 2С31 «Вена»

Орудие САО «Вена» может стрелять осколочно-фугасными снарядами ЗВОФ110 на дистанции до 13 км, активно-реактивными – на 14 км, а гладкоствольными – на 7,1 км. Управляемые артиллерийские снаряды «Китолов-2» и мины КМ-8 «Грань» могут выстреливаться на дистанцию 8 и 12 км соответственно.

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Особенность минометного орудия в том, сто поднимаясь на угол 80 градусов, оно может поражать опорники противника на противоположных склонах холмов и возвышенностей на дистанции 3-5 км.

Например, гаубицы и САУ «Мста-Б/С» и «Гиацинт-Б/С» вести такой огонь не способны.

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Фото: Telegram-канал «Русское оружие»

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За РулемКирилл Панов
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