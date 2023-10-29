Починить иномарку поможет АВТОВАЗ

АВТОВАЗ запустил программу поддержки для владельцев Nissan

АВТОВАЗ объявил о расширении сервисной поддержки клиентов бренда Nissan. Напомним, российский производитель занимается ремонтом и обслуживанием японских автомобилей после ухода марки из России. Суть расширения сервиса – в запуске новой программы «Помощь на дорогах Nissan Assistance Plus».

Программа затрагивает любые машины Nissan, кроме электромобилей. С 30 октября специалисты сервиса будут оказывать круглосуточную помощь в непредвиденных ситуациях на дороге.

Доступные услуги:

эвакуация автомобиля при ДТП

эвакуация автомобиля при неисправности

замена колеса

подвоз топлива

информационная и юридическая поддержка

поиск эвакуированного автомобиля и такси до места его нахождения

Услуги закрепляются за госномером авто, а не за собственником, то есть программой могут воспользоваться ваши друзья или родственники – все, кто допущен к управлению.

Программа действует во всех городах РФ, где есть официальные дилеры Nissan. Зона бесплатного обслуживания – расстояние до 200 км от административных границ этих городов (если больше – услугу оплачивает держатель карты).

Важные нюансы:

Срок активации ограничен, на карте указана дата, до которой карту необходимо активировать;

Услуги по карте доступны спустя 48 часов после активации;

Услуги оказываются в отношении одного авто бренда Nissan категории В, указанного потребителем при активации карты.

Круглосуточная поддержка оказывается по клиентской линии Lada: 8-800-700-52-32

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Источник: lada.ru

Фото: АВТОВАЗ