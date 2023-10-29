Починить иномарку поможет АВТОВАЗ
АВТОВАЗ объявил о расширении сервисной поддержки клиентов бренда Nissan. Напомним, российский производитель занимается ремонтом и обслуживанием японских автомобилей после ухода марки из России. Суть расширения сервиса – в запуске новой программы «Помощь на дорогах Nissan Assistance Plus».
Программа затрагивает любые машины Nissan, кроме электромобилей. С 30 октября специалисты сервиса будут оказывать круглосуточную помощь в непредвиденных ситуациях на дороге.
Доступные услуги:
- эвакуация автомобиля при ДТП
- эвакуация автомобиля при неисправности
- замена колеса
- подвоз топлива
- информационная и юридическая поддержка
- поиск эвакуированного автомобиля и такси до места его нахождения
Услуги закрепляются за госномером авто, а не за собственником, то есть программой могут воспользоваться ваши друзья или родственники – все, кто допущен к управлению.
Программа действует во всех городах РФ, где есть официальные дилеры Nissan. Зона бесплатного обслуживания – расстояние до 200 км от административных границ этих городов (если больше – услугу оплачивает держатель карты).
Важные нюансы:
- Срок активации ограничен, на карте указана дата, до которой карту необходимо активировать;
- Услуги по карте доступны спустя 48 часов после активации;
- Услуги оказываются в отношении одного авто бренда Nissan категории В, указанного потребителем при активации карты.
Круглосуточная поддержка оказывается по клиентской линии Lada: 8-800-700-52-32
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Источник: lada.ru
Фото: АВТОВАЗ
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