АВТОВАЗ представил спецпредложения для владельцев Renault и Nissan

АВТОВАЗ: с 16 октября по 15 декабря действуют сезонные программы для Renault/Nissan

АВТОВАЗ продолжает обеспечивать владельцев автомобилей Renault и Nissan сервисной поддержкой после ухода иностранных брендов с нашего рынка. С началом холодного сезона АВТОВАЗ представляет ряд сезонных сервисных программ.

Одной из доступных услуг является комплексная диагностика автомобилей Renault и постгарантийных Nissan, которая включает 30 проверок автомобиля всего за 499 рублей. При онлайн-записи на сервис Renault клиент получает купон с кодом, дающий право на бесплатное получение карты помощи на дороге Renault Assistance Plus.

Акция Nissan Assistance Plus предоставляет бесплатно карту помощи на дороге для всех постгарантийных автомобилей Nissan при выполнении ТО или коммерческого ремонта на сумму не менее 10 тысяч рублей. Эта акция действует в период с 30 октября по 15 декабря.

Для владельцев автомобилей Renault Arkana, Duster, Kaptur и Logan предлагается комплекс-сервис «Замена масла» (от 6490 рублей). Сюда входят масло, масляный фильтр, работы по замене, а также десять обязательных проверок автомобиля.

Масляный сервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей Nissan предлагается от 5490 рублей, в зависимости от региона, и включает замену масла двигателя и масляного фильтра, а также снятие и установку защиты ДВС.

Несмотря на уход брендов Renault и Nissan с российского рынка, АВТОВАЗ обеспечивает клиентов этих марок послепродажным обслуживанием и поставкой запчастей согласно ранее взятым обязательствам.

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Источник, фото: АВТОВАЗ