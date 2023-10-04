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В АВТОВАЗ опровергли отсутствие автомобилей Lada по заводской цене

АВТОВАЗ: Lada по заводской цене всегда есть в наличии

В АВТОВАЗЕ прокомментировали распространившуюся в Сети информацию о том, что якобы у дилера закончились машины Lada без наценок. В пресс-службе концерна корреспондента «Российской газеты» заверили, что сведения о наличии автомобилей на официальном сайте добавляются каждый день.

Автопроизводитель ранее анонсировал новую программу онлайн-продаж Lada по заводской цене. Таким образом, у россиян появилась возможность приобрести машину дешевле до 40 тысяч рублей.

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Сделка оформляется на сайте концерна, в настоящее время для покупки доступны Lada Granta в комплектации Standart за 669 900 рублей, а также спортивная версия модели Drive Active — на нее установлена цена 910 900 рублей.

Обязательным условием приобретения машины напрямую у АВТОВАЗ является оформление в кредит. Для этого необходимо внести предоплату в размере 10 тысяч рублей. Приобретенный автомобиль можно забрать в одном из трех дилерских центров в Тольятти.

Автоконцерн презентовал свой проект, как «беспрецедентный», подчеркнув, что новая программа стала частью функционирующей онлайн-витрины Lada.

Стоит отметить, что с начала текущего года продажи продукции АВТОВАЗ выросли на рекордные 96%.

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Источник: rg.ru

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