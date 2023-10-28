На аукционе продают красивейший и редкий Мерседес

Спецверсия 722 Edition и без того редкого SLR McLaren уйдет с молотка

Mercedes-Benz SLR McLaren – это суперкар, созданный в результате сотрудничества двух легендарных автомобильных брендов – Mercedes-Benz и McLaren. На аукционе продается его заряженная версия под названием 722 Edition.

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition

722 Edition получил свое название в честь победы Sterling Moss и Дениса Дженкинса на гонке Mille Miglia в 1955 году на Mercedes-Benz 300 SLR с номером 722. Эта победа стала важным моментом в истории автоспорта, и Mercedes-Benz решил отдать дань уважения этому событию, выпустив ограниченную серию SLR McLaren 722 Edition.

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition

Одной из главных особенностей данной версии является улучшенный двигатель V8 объемом 5,4 литра, который был доработан и выдает 650 л. с. Это позволяет SLR McLaren 722 Edition разгоняться до 100 км/ч всего за 3,6 секунды и достигать максимальной скорости 337 км/ч.

Внешний вид SLR McLaren 722 Edition также претерпел изменения. Автомобиль окрашен в особый цвет Crystal Antimon Grey Metallic, в салоне используется комбинация черной и антрацитовой кожи с алькантарой.

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition

Предлагаемый экземпляр SLR McLaren 722 Edition был выпущен с завода в декабре 2006 года и зарегистрирован для дорожного движения 4 января 2007 года.

На аукционе RM Sotheby's ожидается, что SLR McLaren 722 Edition будет продан по цене от 425 до 475 тысяч фунтов стерлингов.

Источник, фото: RM Sotheby`s