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Пострадавший Ferrari 275 GTBСлезы наворачиваются: редчайший коллекционный Ferrari попал в ДТП
Водитель на раритетном Ferrari 275 GTB...
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Слезы наворачиваются: редчайший коллекционный Ferrari попал в ДТП

Водитель на раритетном Ferrari 275 GTB стоимостью 3,1 млн долларов слетел с трассы

По сообщению IlPiacenza, водитель выехал из торгового центра, и внезапно машина вылетела за пределы дороги, столкнувшись с забором.

Пострадавший Ferrari 275 GTB
Пострадавший Ferrari 275 GTB

Хотя подробности инцидента пока неизвестны, предполагается, что высокая влажность и скользкая дорога могли стать причиной потери контроля.

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К счастью, водитель не пострадал, однако его прекрасный Ferrari получил серьезные повреждения. Повреждения видны на крыле и передней панели, а крышка правой фары отсутствует. Кроме того, возможны механические проблемы с компонентами подвески в результате ДТП.

Ferrari 275 GTB – настоящая редкость, произведенная всего менее чем в 500 экземплярах в период с 1964 по 1966 годы.

Автомобиль оснащен мощным 3,3-литровым бензиновым V12 двигателем, который развивает 320 л. с.

После аварии раритетный Ferrari 275 GTB потребует серьезных восстановительных работ, чтобы вернуться в свое прежнее состояние.

Источник: Motor1

Фото: ilpiacenza.it

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