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Схему с абхазским учетом прикрыли? Есть первый случай

За езду на нерастаможенном автомобиле из Абхазии владелец заплатит крупную сумму

Житель Ярославской области был оштрафован на сумму свыше 2,8 млн рублей за вождение нерастаможенной 19-летней Toyota Majesta 2004 года выпуска, пригнанной из Абхазии.

Toyota Crown Majesta
Toyota Crown Majesta

По решению Даниловского районного суда, мужчина должен заплатить таможне 2 192 915 рублей в качестве таможенной пошлины, 658 672 рублей в виде пени за просрочку ее уплаты, а также 5200 рублей утилизационного сбора и пеню в размере 899 рублей. Суд пришел к выводу, что ответчик использовал автомобиль для своих личных нужд, что подтверждается сведениями, предоставленными ГИБДД.

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История началась в 2021 году, когда мужчина оформил временный ввоз нерастаможенного автомобиля без уплаты таможенных платежей. Однако по прошествии определенного срока автомобиль так и не покинул пределы Российской Федерации и не был растаможен. Это противоречит законодательству, и суд пришел к заключению, что ответчик должен быть оштрафован.

Таможенные пошлины и утилизационные сборы являются неотъемлемой частью процесса растаможки автомобилей, и их уплата обязательна для всех владельцев. Нарушение этого требования может привести к штрафам, а в некоторых случаях даже к конфискации автомобиля.

Источник: IXBT

Фото: Toyota

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