Рестайлинговый минивэн Carnival изменился внешне и получил гибридную версию

Kia обнародовала в Сети снимки нового минивэна Carnival

В Сети появились фотографии обновленного минивэна Kia Carnival. Снимки опубликовал корейский производитель.

Рестайлинговый Carnival появился через три года после премьеры современной модели, представленной в 2020 году. У минивэна светодиодные фары с дневными ходовыми огнями в виде расположенных под углом полос. Кроме того, у автомобиля иная решетка радиатора с глянцевой отделкой. Видоизменилась форма бамперов.

Kia Carnival

Автомобиль получил легкосплавные колеса в новом дизайне. Рассекретив внешний вид Карнивала, в Kia не стали раскрывать все технические подробности обновленной модели. Известно только, что у минивэна появится гибридная версия на основе турбомотора объемом 1,6 л. И теперь в ассортименте Carnival будет сразу три силовых агрегата — бензиновый, дизельный и гибридный.

Kia Carnival

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Источник, фото: Kia.com