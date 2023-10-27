Рестайлинговый минивэн Carnival изменился внешне и получил гибридную версию
В Сети появились фотографии обновленного минивэна Kia Carnival. Снимки опубликовал корейский производитель.
Рестайлинговый Carnival появился через три года после премьеры современной модели, представленной в 2020 году. У минивэна светодиодные фары с дневными ходовыми огнями в виде расположенных под углом полос. Кроме того, у автомобиля иная решетка радиатора с глянцевой отделкой. Видоизменилась форма бамперов.
Автомобиль получил легкосплавные колеса в новом дизайне. Рассекретив внешний вид Карнивала, в Kia не стали раскрывать все технические подробности обновленной модели. Известно только, что у минивэна появится гибридная версия на основе турбомотора объемом 1,6 л. И теперь в ассортименте Carnival будет сразу три силовых агрегата — бензиновый, дизельный и гибридный.
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Источник, фото: Kia.com
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Отзывы о Kia Carnival (1)
Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.
Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.
Хороший автомобиль. Советую брать!