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Рестайлинговый минивэн Carnival изменился внешне и получил гибридную версию

Kia обнародовала в Сети снимки нового минивэна Carnival

В Сети появились фотографии обновленного минивэна Kia Carnival. Снимки опубликовал корейский производитель.

Рестайлинговый Carnival появился через три года после премьеры современной модели, представленной в 2020 году. У минивэна светодиодные фары с дневными ходовыми огнями в виде расположенных под углом полос. Кроме того, у автомобиля иная решетка радиатора с глянцевой отделкой. Видоизменилась форма бамперов.

Kia Carnival
Kia Carnival
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Автомобиль получил легкосплавные колеса в новом дизайне. Рассекретив внешний вид Карнивала, в Kia не стали раскрывать все технические подробности обновленной модели. Известно только, что у минивэна появится гибридная версия на основе турбомотора объемом 1,6 л. И теперь в ассортименте Carnival будет сразу три силовых агрегата — бензиновый, дизельный и гибридный.

Kia Carnival
Kia Carnival

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Источник, фото: Kia.com

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За РулемСветлана Тарасенко
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Отзывы о Kia Carnival (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Carnival  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.

Недостатки:

Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.

Комментарий:

Хороший автомобиль. Советую брать!

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