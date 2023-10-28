Зубная паста на тормозные диски: отбеливающие пластинки творят чудеса
Ранее умельцы из «Гаража 54» проводили эксперименты с «веществами», которые усиливают скольжение тормозных дисков, а теперь решили устроить такой, в котором препараты, наоборот, трение увеличивают. Взяли полировальную пасту, пасту для притирки клапанов, песок, отбеливающую зубную пасту и скраб-маску для лица «человек-бамбук».
Алгоритм прежний: ведущий разгоняется на автомобиле, оттормаживается и смотрит, сколько после этого проходит машина. При нормальных, в меру изношенных дисках тормозной путь составляет 35 метров. Теперь диски смазывают различными абразивами.
Результаты можно сравнить:
- «Сток» тормоза – 35 м
- Полировальная паста – 50 м
- Притирочная паста для клапанов – 55 м
- Скраб «человек-бамбук» - 70 м
- Песок (на солидольной основе) – 72,5 м
- Зубная паста – 105 м.
Вывод: «Отбеливающие пластинки» в зубной пасте действительно творят чудеса! Так что маркетологи могут спать спокойно.
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Видео, фото: YouTube
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