Зубная паста на тормозные диски: отбеливающие пластинки творят чудеса

«Гараж 54» провел эксперимент с тормозными дисками, увеличив трение

Ранее умельцы из «Гаража 54» проводили эксперименты с «веществами», которые усиливают скольжение тормозных дисков, а теперь решили устроить такой, в котором препараты, наоборот, трение увеличивают. Взяли полировальную пасту, пасту для притирки клапанов, песок, отбеливающую зубную пасту и скраб-маску для лица «человек-бамбук».

Алгоритм прежний: ведущий разгоняется на автомобиле, оттормаживается и смотрит, сколько после этого проходит машина. При нормальных, в меру изношенных дисках тормозной путь составляет 35 метров. Теперь диски смазывают различными абразивами.

Результаты можно сравнить:

«Сток» тормоза – 35 м

Полировальная паста – 50 м

Притирочная паста для клапанов – 55 м

Скраб «человек-бамбук» - 70 м

Песок (на солидольной основе) – 72,5 м

Зубная паста – 105 м.

Вывод: «Отбеливающие пластинки» в зубной пасте действительно творят чудеса! Так что маркетологи могут спать спокойно.

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Видео, фото: YouTube