#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Антилимонный» закон защищает автовладельцев (нам бы такой)«Антилимонный» закон защищает автовладельцев (нам бы такой)
В Канаде можно отказаться от авто после 3...
Toyota Space MobilityToyota выпустит внедорожник для путешествий… по Луне
Toyota представила прототип космического...
Подросток удирал от полиции на Жигулях и попал в аварию (видео)Подросток удирал от полиции на Жигулях и попал в аварию (видео)
В Волжском 17-летний водитель не справился с...

Названы самые надежные Hyundai: ознакомьтесь перед покупкой!

RepairPal и J.D. Power составили рейтинг самых надежных Hyundai

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai давно завоевал репутацию надежного бренда. Благодаря своей продуманной стратегии и постоянному улучшению качества автомобилей, Hyundai смог стать конурентоспособным игроком на мировом автомобильном рынке.

Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Согласно данным RepairPal, Hyundai имеет рейтинг надежности 4 из 5, что ставит их на одну линию с таким известным брендом, как Toyota.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Крепкая подвеска, надежный автомат: хороший кроссовер за 1,3 млн рублей

Седан Hyundai Accent 2021 года, он же Solaris на нашем рынке, занял первое место в рейтинге надежности. Специалисты J.D. Power оценивают надежность этого седана на 90 баллов из 100 возможных. Стоимость его технического обслуживания составляет в среднем 444 доллара в год.

На втором месте находится Hyundai Sonata 2019 года выпуска. J.D. Power оценивает его надежность на 89 баллов из 100. Владельцы Sonata в среднем тратят около 458 долларов в год на техническое обслуживание.
Тройку лидеров замыкает компактный кроссовер Hyundai Tucson 2015 года. Его надежность оценивается в 86 баллов из 100, а затраты на обслуживание составляют 408 долларов.

Однако это только несколько моделей из списка самых надежных автомобилей Hyundai. Полный список выглядит следующим образом:

  • Hyundai Accent 2021 года
  • Hyundai Sonata 2019 года
  • Hyundai Tucson 2015 года
  • Hyundai Elantra 2019 года
  • Hyundai Santa Fe 2015 года
  • Hyundai Santa Cruz 2023 года
  • Hyundai Palisade 2022 года
  • Hyundai Kona 2020 года
  • Hyundai Venue 2022 года
  • Hyundai Veloster 2019 года

Источник: HotCars

Фото: Hyundai, Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0