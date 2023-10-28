Названы самые надежные Hyundai: ознакомьтесь перед покупкой!
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai давно завоевал репутацию надежного бренда. Благодаря своей продуманной стратегии и постоянному улучшению качества автомобилей, Hyundai смог стать конурентоспособным игроком на мировом автомобильном рынке.
Согласно данным RepairPal, Hyundai имеет рейтинг надежности 4 из 5, что ставит их на одну линию с таким известным брендом, как Toyota.
Седан Hyundai Accent 2021 года, он же Solaris на нашем рынке, занял первое место в рейтинге надежности. Специалисты J.D. Power оценивают надежность этого седана на 90 баллов из 100 возможных. Стоимость его технического обслуживания составляет в среднем 444 доллара в год.
На втором месте находится Hyundai Sonata 2019 года выпуска. J.D. Power оценивает его надежность на 89 баллов из 100. Владельцы Sonata в среднем тратят около 458 долларов в год на техническое обслуживание.
Тройку лидеров замыкает компактный кроссовер Hyundai Tucson 2015 года. Его надежность оценивается в 86 баллов из 100, а затраты на обслуживание составляют 408 долларов.
Однако это только несколько моделей из списка самых надежных автомобилей Hyundai. Полный список выглядит следующим образом:
- Hyundai Accent 2021 года
- Hyundai Sonata 2019 года
- Hyundai Tucson 2015 года
- Hyundai Elantra 2019 года
- Hyundai Santa Fe 2015 года
- Hyundai Santa Cruz 2023 года
- Hyundai Palisade 2022 года
- Hyundai Kona 2020 года
- Hyundai Venue 2022 года
- Hyundai Veloster 2019 года
Источник: HotCars
Фото: Hyundai, Unsplash
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