Названы самые надежные Hyundai: ознакомьтесь перед покупкой!

RepairPal и J.D. Power составили рейтинг самых надежных Hyundai

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai давно завоевал репутацию надежного бренда. Благодаря своей продуманной стратегии и постоянному улучшению качества автомобилей, Hyundai смог стать конурентоспособным игроком на мировом автомобильном рынке.

Hyundai Sonata

Согласно данным RepairPal, Hyundai имеет рейтинг надежности 4 из 5, что ставит их на одну линию с таким известным брендом, как Toyota.

Седан Hyundai Accent 2021 года, он же Solaris на нашем рынке, занял первое место в рейтинге надежности. Специалисты J.D. Power оценивают надежность этого седана на 90 баллов из 100 возможных. Стоимость его технического обслуживания составляет в среднем 444 доллара в год.

На втором месте находится Hyundai Sonata 2019 года выпуска. J.D. Power оценивает его надежность на 89 баллов из 100. Владельцы Sonata в среднем тратят около 458 долларов в год на техническое обслуживание.

Тройку лидеров замыкает компактный кроссовер Hyundai Tucson 2015 года. Его надежность оценивается в 86 баллов из 100, а затраты на обслуживание составляют 408 долларов.

Однако это только несколько моделей из списка самых надежных автомобилей Hyundai. Полный список выглядит следующим образом:

Hyundai Accent 2021 года

Hyundai Sonata 2019 года

Hyundai Tucson 2015 года

Hyundai Elantra 2019 года

Hyundai Santa Fe 2015 года

Hyundai Santa Cruz 2023 года

Hyundai Palisade 2022 года

Hyundai Kona 2020 года

Hyundai Venue 2022 года

Hyundai Veloster 2019 года

Источник: HotCars

Фото: Hyundai, Unsplash