#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Антилимонный» закон защищает автовладельцев (нам бы такой)«Антилимонный» закон защищает автовладельцев (нам бы такой)
В Канаде можно отказаться от авто после 3...
Toyota Space MobilityToyota выпустит внедорожник для путешествий… по Луне
Toyota представила прототип космического...
Подросток удирал от полиции на Жигулях и попал в аварию (видео)Подросток удирал от полиции на Жигулях и попал в аварию (видео)
В Волжском 17-летний водитель не справился с...

Назван самый ликвидный автомобиль на «вторичке»

Ford Focus является самым желанным автомобилем у россиян на вторичном рынке

Аналитики сервиса «Авито Авто» проанализировали вторичный рынок недорогих автомобилей в России и сделали вывод, что самым ликвидным автомобилем является Ford Focus.

Ford Focus 2 поколения
Ford Focus 2 поколения

Низкая стоимость Ford Focus является одной из главных причин его популярности. Возможность выбора между различными модификациями и комплектациями также делает Ford Focus привлекательным для потенциальных покупателей.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Крепкий кузов, недорогое ТО: хороший кроссовер за 1,1 млн рублей

Но Ford Focus не единственный автомобиль, который пользуется популярностью на вторичном рынке.

Интересно отметить, что в топ-3 вошли две модели Daewoo: Matiz и Nexia. Несмотря на свой возраст, эти автомобили остаются популярными благодаря своим низким ценам.

Четвертое и пятое места в рейтинге занимают Hyundai Solaris и Kia Rio. Эти модели, как и Ford Focus, предлагают надежность, комфорт и современные технологии по доступной цене.

Остальные машины входящие во вторую часть рейтинга, такие как Chevrolet Niva, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Polo и Toyota Camry также имеют свою аудиторию и привлекают покупателей своими особенностями и характеристиками.

Источник: Газета.ru

Фото: Ford

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.

+13