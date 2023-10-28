Назван самый ликвидный автомобиль на «вторичке»
Аналитики сервиса «Авито Авто» проанализировали вторичный рынок недорогих автомобилей в России и сделали вывод, что самым ликвидным автомобилем является Ford Focus.
Низкая стоимость Ford Focus является одной из главных причин его популярности. Возможность выбора между различными модификациями и комплектациями также делает Ford Focus привлекательным для потенциальных покупателей.
Но Ford Focus не единственный автомобиль, который пользуется популярностью на вторичном рынке.
Интересно отметить, что в топ-3 вошли две модели Daewoo: Matiz и Nexia. Несмотря на свой возраст, эти автомобили остаются популярными благодаря своим низким ценам.
Четвертое и пятое места в рейтинге занимают Hyundai Solaris и Kia Rio. Эти модели, как и Ford Focus, предлагают надежность, комфорт и современные технологии по доступной цене.
Остальные машины входящие во вторую часть рейтинга, такие как Chevrolet Niva, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Polo и Toyota Camry также имеют свою аудиторию и привлекают покупателей своими особенностями и характеристиками.
Источник: Газета.ru
Фото: Ford
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Отзывы о Ford Focus (3)
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.