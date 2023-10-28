Назван самый ликвидный автомобиль на «вторичке»

Ford Focus является самым желанным автомобилем у россиян на вторичном рынке

Аналитики сервиса «Авито Авто» проанализировали вторичный рынок недорогих автомобилей в России и сделали вывод, что самым ликвидным автомобилем является Ford Focus.

Ford Focus 2 поколения

Низкая стоимость Ford Focus является одной из главных причин его популярности. Возможность выбора между различными модификациями и комплектациями также делает Ford Focus привлекательным для потенциальных покупателей.

Но Ford Focus не единственный автомобиль, который пользуется популярностью на вторичном рынке.

Интересно отметить, что в топ-3 вошли две модели Daewoo: Matiz и Nexia. Несмотря на свой возраст, эти автомобили остаются популярными благодаря своим низким ценам.

Четвертое и пятое места в рейтинге занимают Hyundai Solaris и Kia Rio. Эти модели, как и Ford Focus, предлагают надежность, комфорт и современные технологии по доступной цене.

Остальные машины входящие во вторую часть рейтинга, такие как Chevrolet Niva, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Polo и Toyota Camry также имеют свою аудиторию и привлекают покупателей своими особенностями и характеристиками.

Источник: Газета.ru

Фото: Ford