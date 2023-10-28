Совершенно новый Duster скоро увидит свет

Новый Dacia Duster обещает быть настоящей революцией в автомобильной индустрии

Премьера нового Duster ожидается в середине ноября, а продажи начнутся в начале 2024 года.

Dacia Duster

Одной из самых заметных особенностей нового Duster будет его совершенно новый внешний вид, который вдохновлен концептом Bigster.

Dacia Duster

Кроме того, новый Duster будет обладать новым оснащением, включая салон с широкой цифровизацией.

Согласно слухам, автомобиль будет оснащен гибридной системой мощностью 140 л. с.

Компания Dacia ожидает, что новый Duster будет конкурировать с такими гигантами автомобильной индустрии, как Toyota, Skoda и Kia.

Цена нового Duster останется относительно доступной, ожидается, что она будет немного превышать 20,2 тысячи евро.

Источник: Российская газета

Фото: Renault