Совершенно новый Duster скоро увидит свет
Премьера нового Duster ожидается в середине ноября, а продажи начнутся в начале 2024 года.
Одной из самых заметных особенностей нового Duster будет его совершенно новый внешний вид, который вдохновлен концептом Bigster.
Кроме того, новый Duster будет обладать новым оснащением, включая салон с широкой цифровизацией.
Согласно слухам, автомобиль будет оснащен гибридной системой мощностью 140 л. с.
Компания Dacia ожидает, что новый Duster будет конкурировать с такими гигантами автомобильной индустрии, как Toyota, Skoda и Kia.
Цена нового Duster останется относительно доступной, ожидается, что она будет немного превышать 20,2 тысячи евро.
Источник: Российская газета
Фото: Renault
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Отзывы о Renault Duster (25)
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету