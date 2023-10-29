Доставку BYD Yangwang U8 гигантскими автовозами показали на видео

Суперавтовозы поражают своими впечатляющими размерами и вместительностью

Видео, которое появилось в Сети, показывает, как на втором ярусе такого автовоза помещаются целых 18 огромных внедорожников BYD Yangwang U8, расположенных в два ряда.

Эти внедорожники длиной 5319 мм и шириной 2050 мм с колесной базой 3050 мм сравнимы по размерам с Cadillac Escalade.

BYD Yangwang U8

Уже на начало октября компания BYD получила более 4000 заказов на Yangwang U8, а сейчас их количество превысило 30 тысяч.

BYD Yangwang U8 обладает мощностью 1197 л. с. Он предлагает водителю 18 режимов вождения, возможность развернуть автомобиль на месте и даже режим плавания.

Источник: Российская газета

Фото: Youtube