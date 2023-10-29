Космонавтов будут доставлять на старт роскошно

Canoo Technologies показал дизайн автомобиля для астронавтов Artemis

Автомобили будут использоваться во время подготовки к лунной миссии, начиная с 2024 года.

Canoo Technologies Artemis

Интерьер автомобилей Canoo отличается эстетикой и комфортом, обеспечивая астронавтам оптимальные условия для длительных поездок.

Каждое транспортное средство вмещает до восьми пассажиров и будет проходить примерно 14 км в день в Космическом центре имени Кеннеди. Эти автомобили будут использоваться не только в день запуска, но и в других операциях, включая репетиции запуска и тренировки.

Интерьер Canoo Technologies Artemis

Canoo не единственная компания, предоставляющая автомобили для астронавтов. SpaceX уже использует автомобили Tesla для своих миссий Crew Dragon, а Boeing планирует использовать адаптированный автобус Airstream Atlas Touring Coach, известный как Astrovan II.

В прошлом для доставки астронавтов использовались различные транспортные средства, включая модифицированный прицеп к трактору REO Motor и переделанный автодом Clark Cortez.

Источник: Space.com

Фото: NASA/Robert Markowitz