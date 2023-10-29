Космонавтов будут доставлять на старт роскошно
Автомобили будут использоваться во время подготовки к лунной миссии, начиная с 2024 года.
Интерьер автомобилей Canoo отличается эстетикой и комфортом, обеспечивая астронавтам оптимальные условия для длительных поездок.
Каждое транспортное средство вмещает до восьми пассажиров и будет проходить примерно 14 км в день в Космическом центре имени Кеннеди. Эти автомобили будут использоваться не только в день запуска, но и в других операциях, включая репетиции запуска и тренировки.
Canoo не единственная компания, предоставляющая автомобили для астронавтов. SpaceX уже использует автомобили Tesla для своих миссий Crew Dragon, а Boeing планирует использовать адаптированный автобус Airstream Atlas Touring Coach, известный как Astrovan II.
В прошлом для доставки астронавтов использовались различные транспортные средства, включая модифицированный прицеп к трактору REO Motor и переделанный автодом Clark Cortez.
Источник: Space.com
Фото: NASA/Robert Markowitz
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