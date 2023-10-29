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Интерьер Canoo Technologies ArtemisКосмонавтов будут доставлять на старт роскошно
Canoo Technologies показал дизайн автомобиля...

Космонавтов будут доставлять на старт роскошно

Canoo Technologies показал дизайн автомобиля для астронавтов Artemis

Автомобили будут использоваться во время подготовки к лунной миссии, начиная с 2024 года.

Canoo Technologies Artemis
Canoo Technologies Artemis

Интерьер автомобилей Canoo отличается эстетикой и комфортом, обеспечивая астронавтам оптимальные условия для длительных поездок.

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Каждое транспортное средство вмещает до восьми пассажиров и будет проходить примерно 14 км в день в Космическом центре имени Кеннеди. Эти автомобили будут использоваться не только в день запуска, но и в других операциях, включая репетиции запуска и тренировки.

Интерьер Canoo Technologies Artemis
Интерьер Canoo Technologies Artemis

Canoo не единственная компания, предоставляющая автомобили для астронавтов. SpaceX уже использует автомобили Tesla для своих миссий Crew Dragon, а Boeing планирует использовать адаптированный автобус Airstream Atlas Touring Coach, известный как Astrovan II.

В прошлом для доставки астронавтов использовались различные транспортные средства, включая модифицированный прицеп к трактору REO Motor и переделанный автодом Clark Cortez.

Источник: Space.com

Фото: NASA/Robert Markowitz

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