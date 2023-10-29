Брутальный пикап Renault Niagara cтанет серийным

Renault представил в Бразилии пикап, основанный на новой платформе Duster

Этот «дикий» пикап обладает ярким и привлекательным дизайном, который, однако, в серийной версии будет немного упрощен. Внешний вид машины будет стандартным, без багажника на крыше, дополнительного освещения и трех запасных колес. Однако сильных отличий от концепта не прогнозируется.

Renault Niagara

Длина Renault Niagara составляет около 4900 мм. Хотя информация о силовой установке пока не разглашается, сообщается, что автомобиль будет гибридным и сможет проехать некоторую часть пути на электричестве.

Renault Niagara

Кузов пикапа будет несущим, что означает, что его грузоподъемность будет ограничена. Однако, эта модель предназначена для стран Латинской Америки, и ее планируют выпустить до 2027 года. Она заменит пикап Oroch, основанный на первом поколении рестайлингового Renault Duster.

Renault Niagara

Кроме того, Renault недавно представила кроссовер Kardian в Бразилии, который можно рассматривать как альтернативу Sandero Stepway.

Renault Niagara

Источник: Motor1

Фото: Renault