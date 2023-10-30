«Газпром» намерен приобрести долю в производстве люксовых машин Aurus

Источник: в Кремле одобрена покупка доли в производстве президентского лимузина

«Газпром» может приобрести долю в производстве люксовых машин Aurus. Об этом «Ведомостям» рассказали осведомленные источники, близкие к акционерам автомобильной компании. По словам одного из них, уже достигнуто принципиальное решение об этом на правительственном уровне. Но о сроках реализации сделки пока ничего не сообщается.

Aurus необходимы инвестиции для развития автомобильного проекта, но на текущем этапе нет никакой информации ни о размере доли, которую получит «Газпром», ни о ее стоимости, подчеркивает другой источник. По словам третьего собеседника, газовый монополист может получить до 40% автопроизводителя от его крупнейшего акционера – подведомственного Минпромторгу государственного института ФГУП «НАМИ».

Напомним, серийное производство модели Senat российской марки Aurus стартовало весной 2021 года в Елабуге. Тогда был представлен прототип седана на водородных топливных элементах. В Минпромторге рассказали, что товарный водородомобиль на базе Сената может выйти уже через три года, кроме того, идут разработки и полностью электрического автомобиля. Кроме седана Aurus Senat налажена сборка люксовых внедорожников Aurus Komendant,

С августа 2021 года литейный завод КАМАЗа в тестовом режиме начал изготавливать сложные отливки: блоки цилиндров, головки и опорные плиты для двигателей НАМИ-4123.

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Источник: Vedomosti.ru

Фото: Софья Сандурская/ АГН «Москва»