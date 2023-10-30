#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В каких случаях на покупку авто стоит взять потребкредитВ каких случаях на покупку авто стоит взять потребкредит
Финансист объяснил, когда потребительский займ...
Volvo EM90Первый минивэн Volvo в топовой версии получит двигатель вдвое мощнее 272 л.с.
Volvo возвела безопасность нового электромобиля...
Новый многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками «Рать»Терминатор беспилотников – новый комплекс зачистит небо
Что известно о мобильном комплексе для борьбы с...

Новый КоАП почти готов: что ждет автомобилистов

В новом КоАП для водителей готовят новые штрафы

Разработка Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) практически закончена. Правительству документ будет представлен уже в 2024 году, сообщил заместитель министра юстиции Андрей Логинов.

Среди прочего, большое количество изменений коснется автомобилистов.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Аккумуляторы до 5000 рублей можно брать? Проверили!

Из основных предполагаемых нововведений:

  • Штраф за среднюю скорость движения;
  • Штраф за мойку автомобиля во дворе и на паркингах – 1000-2000 рублей;
  • Штраф за управление автомобилем без ОСАГО – 5000 рублей (сейчас 800 рублей);
  • Штраф за шумные авто и мотоциклы поднимут – 5000 рублей;
  • Штраф за брошенные автомобили – 1000-3000 рублей.

Автоэксперт Александр Шумский отметил, что новый КоАП предполагает, что станет намного больше незначительных нарушений, где на первый раз можно отделаться предупреждением. В то же время он уверен, что повышения размеров штрафов не избежать.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram Александр Шумский

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0