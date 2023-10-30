Новый КоАП почти готов: что ждет автомобилистов
Разработка Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) практически закончена. Правительству документ будет представлен уже в 2024 году, сообщил заместитель министра юстиции Андрей Логинов.
Среди прочего, большое количество изменений коснется автомобилистов.
Из основных предполагаемых нововведений:
- Штраф за среднюю скорость движения;
- Штраф за мойку автомобиля во дворе и на паркингах – 1000-2000 рублей;
- Штраф за управление автомобилем без ОСАГО – 5000 рублей (сейчас 800 рублей);
- Штраф за шумные авто и мотоциклы поднимут – 5000 рублей;
- Штраф за брошенные автомобили – 1000-3000 рублей.
Автоэксперт Александр Шумский отметил, что новый КоАП предполагает, что станет намного больше незначительных нарушений, где на первый раз можно отделаться предупреждением. В то же время он уверен, что повышения размеров штрафов не избежать.
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Источник: Telegram Александр Шумский
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
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