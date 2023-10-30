#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Водителям перечислили способы, продлевающие жизнь мотора автомобиля в зимнее время
Водителям перечислили способы, продлевающие жизнь мотора автомобиля в зимнее время
Гудков: срок службы двигателя автомобиля...
Падение империи: Tesla уступает натиску китайского BYD
Падение империи: Tesla уступает натиску китайского BYD
BYD продал за квартал лишь на 3456...
Дилеры объяснили, почему не стоит ждать снижения цен на автомобили
Дилеры объяснили, почему не стоит ждать снижения цен на автомобили
До конца года машины могут прибавить в цене еще...

Эксперты перечислили самые подозрительные для ГИБДД машины

Подозрение у ГИБДД могут вызвать Toyota Camry, Land Cruiser и Land Rover

При перерегистрации автомобилей в ГИБДД вызывают наибольшие подозрения машины с определенными признаками, отмечают эксперты. Такие машины направят на экспертизу, и это может привести к дополнительным расходам для владельцев.

Так, инспекторы при перерегистрации обращают внимание на конструкцию и внешний вид автомобиля, особенно на модели, которые часто угоняют. Такие как Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Land Rover и Range Rover. Среди бюджетных это: Kia, Hyundai, Mitsubishi, Ford и Lexus.

Также, номерные знаки с необычными буквенно-цифровыми комбинациями, связанными с определенными государственными органами, привлекут внимание инспекторов.

Изменения в конструкции автомобиля: установка газобаллонного оборудования, изменение типа кузова или его окраски, перенос рулевого управления, установка двигателя с отличающимися характеристиками, а также изменение местоположения и количества сидений могут вызвать подозрения. Инспектор может обратить внимание на запах сырости в салоне, что иногда свидетельствует о том, что автомобиль был «утопленником» за границей.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

«Антилимонный» закон защищает автовладельцев (нам бы такой)

При приобретении автомобиля у недобросовестного продавца или при его ввозе в Россию впервые, существует риск, что свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) может быть аннулировано из-за нарушений, таких как недооценка стоимости автомобиля, частичное несоответствие расходов и скрытые издержки на транспортировку.

При покупке автомобиля за границей также существует риск того, что он может быть внесен в базу розыска Интерпола. При покупке автомобиля в России также важно удостовериться, что он не является предметом залога, подчеркивают эксперты.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Известия»

Фото: Владимир Зинин/ТАСС

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0