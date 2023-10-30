Эксперты перечислили самые подозрительные для ГИБДД машины

Подозрение у ГИБДД могут вызвать Toyota Camry, Land Cruiser и Land Rover

При перерегистрации автомобилей в ГИБДД вызывают наибольшие подозрения машины с определенными признаками, отмечают эксперты. Такие машины направят на экспертизу, и это может привести к дополнительным расходам для владельцев.

Так, инспекторы при перерегистрации обращают внимание на конструкцию и внешний вид автомобиля, особенно на модели, которые часто угоняют. Такие как Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Land Rover и Range Rover. Среди бюджетных это: Kia, Hyundai, Mitsubishi, Ford и Lexus.

Также, номерные знаки с необычными буквенно-цифровыми комбинациями, связанными с определенными государственными органами, привлекут внимание инспекторов.

Изменения в конструкции автомобиля: установка газобаллонного оборудования, изменение типа кузова или его окраски, перенос рулевого управления, установка двигателя с отличающимися характеристиками, а также изменение местоположения и количества сидений могут вызвать подозрения. Инспектор может обратить внимание на запах сырости в салоне, что иногда свидетельствует о том, что автомобиль был «утопленником» за границей.

При приобретении автомобиля у недобросовестного продавца или при его ввозе в Россию впервые, существует риск, что свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) может быть аннулировано из-за нарушений, таких как недооценка стоимости автомобиля, частичное несоответствие расходов и скрытые издержки на транспортировку.

При покупке автомобиля за границей также существует риск того, что он может быть внесен в базу розыска Интерпола. При покупке автомобиля в России также важно удостовериться, что он не является предметом залога, подчеркивают эксперты.

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Источник: «Известия»

Фото: Владимир Зинин/ТАСС