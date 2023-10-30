#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Продажи упадут»: эксперты – о ситуации на авторынке после повышения ставки ЦБ
«Продажи упадут»: эксперты – о ситуации на авторынке после повышения ставки ЦБ
Дилеры в ужасе: эксперты прогнозируют повышение...
Lada Vesta Sportline
Первые седаны Lada Vesta Sportline приехали к дилерам
АВТОВАЗ начал отгружать дилерам первые...
Каждый третий россиянин выбирал иномарку при покупке своего первого автомобиля
Каждый третий россиянин выбирал иномарку при покупке своего первого автомобиля
Исследование: у 68% россиян первым автомобилем...

2CV: последняя возможность купить новый Ситроен, которому 35 лет

На аукцион выставлены совершенно новые Citroen 2CV

Легендарный Citroen 2CV, который вы не раз видели в десятках фильмов и выпуск которого был прекращен в 1990 году, до сих пор пользуется спросом среди коллекционеров и любителей ретроавтомобилей. И, как оказалось, в мире еще остались новые 2CV, у которых никогда не было владельцев.

По данным французского автомобильного журнала L'Argus, в настоящее время в мире насчитывается около 100 новых 2CV. Большинство из них находится в Нидерландах, но также есть автомобили в Бельгии, Франции и Португалии.

Эти автомобили были произведены в конце 1980-х годов и предназначались для экспорта в страны Африки и Азии. Однако они так и не были отправлены за границу и зависли на складах в Европе.

Citroen 2CV
Citroen 2CV

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

В настоящее время эти автомобили выставляются на продажу на различных аукционах и интернет-платформах. Цены на них варьируются от 25 000 до 50 000 евро, или примерно от 2,5 млн до 5 млн рублей.

Почему же эти автомобили так ценны?

  • Во-первых, 2CV – это один из самых знаковых автомобилей в истории. Его выпуск начался в 1948 году, и автомобиль стал символом послевоенного восстановления Франции.
  • Во-вторых, 2CV – это очень простой и надежный автомобиль. Он был доступным и простым в эксплуатации.
  • В-третьих, 2CV – это очень стильный автомобиль с узнаваемым дизайном, который до сих пор нравится людям во всем мире.

Терминатор беспилотников – новый комплекс зачистит небо

Кто покупает новые 2CV?

Новые 2CV покупают коллекционеры, любители ретроавтомобилей и просто люди, которые хотят иметь в своем гараже частичку автомобильной истории.

Таким образом, у любителей 2CV есть еще возможность купить новый автомобиль этой модели. Однако, учитывая ограниченное количество автомобилей и растущий спрос, цены на них, вероятно, продолжат расти.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Аукцион Voorraad.autodatawheelerdelta.nl

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0