2CV: последняя возможность купить новый Ситроен, которому 35 лет

На аукцион выставлены совершенно новые Citroen 2CV

Легендарный Citroen 2CV, который вы не раз видели в десятках фильмов и выпуск которого был прекращен в 1990 году, до сих пор пользуется спросом среди коллекционеров и любителей ретроавтомобилей. И, как оказалось, в мире еще остались новые 2CV, у которых никогда не было владельцев.

По данным французского автомобильного журнала L'Argus, в настоящее время в мире насчитывается около 100 новых 2CV. Большинство из них находится в Нидерландах, но также есть автомобили в Бельгии, Франции и Португалии.

Эти автомобили были произведены в конце 1980-х годов и предназначались для экспорта в страны Африки и Азии. Однако они так и не были отправлены за границу и зависли на складах в Европе.

Citroen 2CV

В настоящее время эти автомобили выставляются на продажу на различных аукционах и интернет-платформах. Цены на них варьируются от 25 000 до 50 000 евро, или примерно от 2,5 млн до 5 млн рублей.

Почему же эти автомобили так ценны?

Во-первых, 2CV – это один из самых знаковых автомобилей в истории. Его выпуск начался в 1948 году, и автомобиль стал символом послевоенного восстановления Франции.

Во-вторых, 2CV – это очень простой и надежный автомобиль. Он был доступным и простым в эксплуатации.

В-третьих, 2CV – это очень стильный автомобиль с узнаваемым дизайном, который до сих пор нравится людям во всем мире.

Кто покупает новые 2CV?

Новые 2CV покупают коллекционеры, любители ретроавтомобилей и просто люди, которые хотят иметь в своем гараже частичку автомобильной истории.

Таким образом, у любителей 2CV есть еще возможность купить новый автомобиль этой модели. Однако, учитывая ограниченное количество автомобилей и растущий спрос, цены на них, вероятно, продолжат расти.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Аукцион Voorraad.autodatawheelerdelta.nl