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«Продажи упадут»: эксперты – о ситуации на авторынке после повышения ставки ЦБ

Дилеры в ужасе: эксперты прогнозируют повышение ставки по автокредитам до 24%

В конце прошлой недели Центробанк поднял ставку рефинансирования сразу на два процентных пункта – с 13 до 15%. Банки начнут пересматривать проценты по кредитам, в том числе на приобретение автомобиля, уже на этой неделе, уверены эксперты. Это в свою очередь приведет к падению продаж.

«Заемщикам, у которых есть одобрение, следует поспешить и получить автокредит на прежних условиях. Учитывая, что ключевая ставка была повышена на два процентных пункта, то здесь аналогичного повышения следует ожидать по автокредитам. Среднерыночные ставки уже к середине ноября, мы полагаем, установятся на значениях где-то 23-24% годовых, в зависимости от того, какая машина — новая или подержанная», - поделилась прогнозом аналитик «Банки.ру» Инна Солдатенкова.
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Решение Банка России не прибавляет оптимизма и дилерам, так как для огромного количества покупателей автокредит был единственным шансом купить машину. А ставки банков и без этого были высокими.

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин считает, что с повышением ставок количество сделок с привлечением заемных средств упадет с 50 до 30%.

«Это все повлияет и на результаты работы и наших отечественных производителей — прилетит не только китайским партнерам, но прилетит всем: и АВТОВАЗу, и ГАЗу, и УАЗу, и валютным, и всем. В общем, я думаю, что текущее повышение ставки снизит количество сделок на первичном рынке на 15-20%, а на рынке б/у еще больше — наверное, на 20-25%», - добавил глава РОАД.

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Источник: BFM.ru

Фото: EPA

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