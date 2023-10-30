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В каких случаях на покупку авто стоит взять потребкредитВ каких случаях на покупку авто стоит взять потребкредит
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В каких случаях на покупку авто стоит взять потребкредит

Финансист объяснил, когда потребительский займ выгоднее автокредита

При покупке автомобиля с использованием заемных средств нередко встает выбор: потребительский кредит или автозайм? Финансист Лазарь Бадалов считает, что в некоторых ситуациях воспользоваться потребкредитом будет выгоднее, даже несмотря на более высокие ставки.

«Ставка по нему может быть выше, чем по автокредитам, но это избавит заемщика от необходимости оформлять лишние финансовые услуги и, как следствие, от лишних переплат. Застраховать автомобиль можно будет в любой страховой компании, которая предложит выгодные условия, а не у той, на которой настаивает кредитор», — объяснил эксперт.
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Еще одним преимуществом потребительского кредита финансист считает отсутствие залогового обременения – в отличие от автокредита, автомобиль останется в собственности заемщика. То есть при необходимости владелец без проблем сможет его продать.

Бадалов добавил, что при покупке авто с использованием автокредита стоимость страховых продуктов может достигать 20-25% от цены продажи машины. При потребкредитовании эти средства можно сэкономить.

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Источник: Прайм

Фото: АГН «Москва»

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