Даже водители со стажем не защищены от риска ДТП из-за несоблюдения этих правил

Эксперт назвал 5 фатальных ошибок водителей во время езды по ледяной трассе

Неопытным водителям не следует ездить по скользкой дороге в ледяной дождь, даже на зимней резине. Об этом заявил председатель московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов.

Комментируя ситуацию с образовавшимся накануне на улицах Москвы гололедом, он подчеркнул, что во время смешанных осадков и низкой температуре воздуха скользкие трассы становятся смертельно опасными даже для опытных водителей. Передвигаясь на автомобиле в таких условиях, обязательно нужно следовать определенным правилам вождения, чтобы исключить риск ДТП.

«Первая ошибка автомобилистов — выезжать в ледяной дождь на летней резине, сцепление с дорогой будет отсутствовать. Лучше оставить машину на парковке и пересесть на общественный транспорт», — советует эксперт.

Управление автомобилем во время такого катаклизма требует навыков и максимальной сосредоточенности, неопытным водителям не следует садиться за руль, убежден Кодолов.

«Второй ошибкой является превышение скорости, ехать нужно медленно и предельно осторожно. В центре Москвы дороги уже обработали реагентами, а вот окраины еще могли не успеть. За МКАД и вовсе ситуация очень тяжелая», — констатирует собеседник издания.

Несоблюдение дистанции на скользкой дороге грозит тем, что тормозной путь увеличивается. Можно запросто «влететь» во впереди идущую машину, если она затормозит. Резкие маневры на трассе тоже не следует совершать, также категорически не рекомендуется перестраиваться на дороге, иначе машину «поведет».

И пятой ошибкой Кодолов называет обгон других участников движения. Лучше перестраховаться и сбавить скорость, чтобы уберечься от выезда на встречную полосу. Любая спешка в такой ситуации может стать фатальной, резюмировал Кодолов.

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Источник: Aif.ru

Фото: АГН "Москва"