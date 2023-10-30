Видеокамеры возьмут «на мушку» слишком медленных водителей

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ЦОДД внедряет систему «ПРОСобытие» для контроля за нетипичными водителями

Власти Москвы в настоящее время проводят тендер на создание инновационной автоматизированной системы сбора и анализа информации о происшествиях на дорогах, которая получила название «ПРОСобытие». На этот проект планируется потратить 285 млн рублей.

Система «ПРОСобытие» призвана с помощью камер выявлять разнообразные инциденты и нештатные ситуации на дорогах.

Например, такие как:

  • вторжение транспортного средства в запрещенную зону
  • вторжение пешехода в запрещенную зону
  • регистрация скопления транспортных средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость для данного участка
  • движение транспортного средства со скоростью значительно ниже скорости основного потока.

То есть речь о нештатных ситуациях, которые формально не являются нарушениями ПДД. Хотя «ПРОСобытие» будет фиксировать и нарушения, но больше для статистики и корректировки схем организации дорожного движения.

Также система будет подавать сигнал в случае пожара или обнаружения посторонних предметов на проезжей части. Мэрия Москвы обещает использовать «ПРОСобытие» для передачи данных экстренным службам с целью реагирования и оказания помощи, а также для корректировки схем организации движения

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Система также будет осуществлять анализ общей дорожной обстановки, что позволит информировать водителей о наличии препятствий. Например, информация о дорожных заторах будет автоматически передаваться в навигационные сервисы и отображаться на информационных табло экстренной информации.

Эксперты в целом приветствуют внедрение новой системы, но подчеркивают, что только практика покажет, насколько вероятными могут быть случаи ее ложных срабатываний.

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За РулемАлексеева Елена
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