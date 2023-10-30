Видеокамеры возьмут «на мушку» слишком медленных водителей
Власти Москвы в настоящее время проводят тендер на создание инновационной автоматизированной системы сбора и анализа информации о происшествиях на дорогах, которая получила название «ПРОСобытие». На этот проект планируется потратить 285 млн рублей.
Система «ПРОСобытие» призвана с помощью камер выявлять разнообразные инциденты и нештатные ситуации на дорогах.
Например, такие как:
- вторжение транспортного средства в запрещенную зону
- вторжение пешехода в запрещенную зону
- регистрация скопления транспортных средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость для данного участка
- движение транспортного средства со скоростью значительно ниже скорости основного потока.
То есть речь о нештатных ситуациях, которые формально не являются нарушениями ПДД. Хотя «ПРОСобытие» будет фиксировать и нарушения, но больше для статистики и корректировки схем организации дорожного движения.
Также система будет подавать сигнал в случае пожара или обнаружения посторонних предметов на проезжей части. Мэрия Москвы обещает использовать «ПРОСобытие» для передачи данных экстренным службам с целью реагирования и оказания помощи, а также для корректировки схем организации движения
Система также будет осуществлять анализ общей дорожной обстановки, что позволит информировать водителей о наличии препятствий. Например, информация о дорожных заторах будет автоматически передаваться в навигационные сервисы и отображаться на информационных табло экстренной информации.
Эксперты в целом приветствуют внедрение новой системы, но подчеркивают, что только практика покажет, насколько вероятными могут быть случаи ее ложных срабатываний.
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