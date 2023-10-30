Видеокамеры возьмут «на мушку» слишком медленных водителей

ЦОДД внедряет систему «ПРОСобытие» для контроля за нетипичными водителями

Власти Москвы в настоящее время проводят тендер на создание инновационной автоматизированной системы сбора и анализа информации о происшествиях на дорогах, которая получила название «ПРОСобытие». На этот проект планируется потратить 285 млн рублей.

Система «ПРОСобытие» призвана с помощью камер выявлять разнообразные инциденты и нештатные ситуации на дорогах.

Например, такие как:

вторжение транспортного средства в запрещенную зону

вторжение пешехода в запрещенную зону

регистрация скопления транспортных средств, движущихся со средней скоростью, значительно меньшей, чем нормальная скорость для данного участка

движение транспортного средства со скоростью значительно ниже скорости основного потока.

То есть речь о нештатных ситуациях, которые формально не являются нарушениями ПДД. Хотя «ПРОСобытие» будет фиксировать и нарушения, но больше для статистики и корректировки схем организации дорожного движения.

Также система будет подавать сигнал в случае пожара или обнаружения посторонних предметов на проезжей части. Мэрия Москвы обещает использовать «ПРОСобытие» для передачи данных экстренным службам с целью реагирования и оказания помощи, а также для корректировки схем организации движения

Система также будет осуществлять анализ общей дорожной обстановки, что позволит информировать водителей о наличии препятствий. Например, информация о дорожных заторах будет автоматически передаваться в навигационные сервисы и отображаться на информационных табло экстренной информации.

Эксперты в целом приветствуют внедрение новой системы, но подчеркивают, что только практика покажет, насколько вероятными могут быть случаи ее ложных срабатываний.

«За рулем» можно смотреть на YouTube