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Штраф за неправильную парковку теперь можно получить и от рейсового автобуса

ГИБДД оборудовала автобусы камерами фиксации нарушений ПДД

Новые камеры ГИБДД на автобусах начали штрафовать водителей за неправильную парковку. С этой целью рейсовые автобусы оснастили такими же камерами, которые установлены на легковых автомобилях с системами «паркон». Таким образом, автобус просто передвигается по своему маршруту, а камера в автоматическом режиме фотографирует и передает в ЦОДД изображение автомобилей, нарушающих правила стоянки и остановки.

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Рейсовые автобусы для фиксации нарушений ПДД использовались и раньше, но они фотографировали лишь автомобили, которые едут по выделенной полосе для общественного транспорта. На таких автобусах есть специальная наклейка с изображением знака «Автоматическая фиксация нарушений».

В случае же фиксации неправильно припаркованных автомобилей никаких предупреждающих знаков на маршрутных автобусах нет.

Источник: njcar

Фото: Дептранс

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