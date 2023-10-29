Штраф за неправильную парковку теперь можно получить и от рейсового автобуса
Новые камеры ГИБДД на автобусах начали штрафовать водителей за неправильную парковку. С этой целью рейсовые автобусы оснастили такими же камерами, которые установлены на легковых автомобилях с системами «паркон». Таким образом, автобус просто передвигается по своему маршруту, а камера в автоматическом режиме фотографирует и передает в ЦОДД изображение автомобилей, нарушающих правила стоянки и остановки.
Рейсовые автобусы для фиксации нарушений ПДД использовались и раньше, но они фотографировали лишь автомобили, которые едут по выделенной полосе для общественного транспорта. На таких автобусах есть специальная наклейка с изображением знака «Автоматическая фиксация нарушений».
В случае же фиксации неправильно припаркованных автомобилей никаких предупреждающих знаков на маршрутных автобусах нет.
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Источник: njcar
Фото: Дептранс
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