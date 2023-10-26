Максим Ликсутов: льготный тариф на парковках у поликлиник заработает и у других медучреждений

Проект бесплатных парковок для пациентов возле поликлиник будет расширяться

Льготный тариф на парковку действует возле трех московских поликлиник с 31 июля 2023 года. По итогам их работы было принято решение расширить проект и включить в него парковки возле других городских поликлиник.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, пациентам стало легче находить место для стоянки, и отведенного бесплатного времени достаточно для посещения врача.

Чтобы воспользоваться новым льготным тарифом, нужно:

Припарковаться возле одной из поликлиник и выбрать соответствующую зону: № 3619, 3608 или 0602.

Запустить парковочную сессию в течение 5 минут после остановки любым удобным способом. Первые 2 часа будут бесплатными.

Максим Ликсутов, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:

— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить транспортную доступность социальных объектов города. Для улучшения ситуации с парковками у поликлиник мы совместно с Комплексом социального развития внедрили специальный тариф.

С момента запуска проекта льготными местами воспользовались уже более 3,3 тысяч раз. Практически все водители пользовались только бесплатным временем парковки.

Это показывает, что эксперимент проходит успешно, его можно применить на парковках у других поликлиник. Мы поддерживаем решения по масштабированию проекта от коллег из Комплекса соцразвития.

«Мы специально создавали бесплатные места для пациентов в зоне платных парковок у городских медучреждений. Однако нередко сотрудники ближайших бизнес-центров и офисов занимали их на весь день. Чтобы обеспечить пациентам доступность льготных мест для стоянки у медучреждений, два месяца назад по предложению горожан мы запустили пилотный проект — изменили правила работы парковок около трех поликлиник. По итогам двух месяцев реализации проекта мы можем с уверенностью сказать, что он доказал свою эффективность. 98% парковочных сессий не превышают время бесплатного тарифа, а значит, мы обеспечили доступность льготных мест именно для пациентов. Мы планируем расширить проект на все поликлиники города, рядом с которыми требуется такая льготная парковка. Сейчас совместно с Дептрансом мы формируем перечень этих медучреждений», — рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Адреса, на которые будет расширен тариф, будут объявлены позже.

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Фото: Дептранс Москвы