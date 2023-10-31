Стало известно, сколько китайские автобренды зарабатывают в России

С начала года россияне потратили на машины из Китая 1,02 трлн рублей

В течение трех кварталов 2023 года россияне отдали за автомобили китайских брендов 1,02 трлн рублей. Сумма внушительная: это большая часть всех средств, потраченных в России на новые легковушки – 1,88 трлн рублей.

Примерно та же ситуация и по сентябрю: в первый месяц осени на китайские машины россиянами было потрачено 189 млрд рублей, тогда как на все новые легковые авто – 299 млрд. То есть вложения в китайский автопром составили 63% всего объема выручки с продаж новых автомобилей.

Среди отдельных китайских моделей безоговорочное лидерство по выручке с продаж принадлежит кроссоверу Chery Tiggo 7 Pro: в сентябре клиенты в РФ приобрели таких машин на сумму в 15,6 млрд рублей, а за первые три квартала — 105 млрд рублей.

Выручка с продаж китайских машин в РФ, январь-сентябрь 2023

Дальше ситуация интереснее: Geely Monjaro попал на второе место рейтинга прибыльности в сентябре, а вот за все три квартала больше заработал Haval Jolion. Так же и с третьей позицией: в сентябре она досталась Haval Jolion, а за январь-сентябрь – Omoda C5.

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Источник: Автостат Инфо