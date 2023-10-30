Госзакупки: компания из Тюмени закупает внедорожники с трехзонным климат-контролем

Власти Тюмени купят два внедорожника за 10 млн рублей с тонированными стеклами

Одна из крупнейших компаний в дорожной сфере «ТОДЭП», принадлежащая властям Тюмени, объявила конкурс на покупку двух внедорожников. Согласно информации на сайте госзакупок, на покупку планируется потратить 9,3 млн рублей.

Согласно требуемым критериям, автомобиль должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска. Предпочтительные цвета кузова: белый, серый, серебристый, синий или черный. Что касается комплектации, то должны быть мультимедийная система, камера заднего вида, обязательная тонировка задних дверных стекол и заднего стекла.

Кроме того, у автомобиля должна быть автоматическая коробка передач, гидро- или электроусилитель руля и трехзонный климат-контроль. Заявки от потенциальных исполнителей заказа принимаются до 1 ноября, после этого будут подведены итоги конкурса и назван победитель.

«ТОДЭП» заключает контракты на строительство, ремонты и содержание дорог. Выручка компании за 2022 год составила 20,3 млрд рублей, чистая прибыль — 206,2 млн рублей. Владеет компанией тюменский Департамент имущественных отношений. Всего в рамках госзаказов предприятие получило 2737 контрактов на общую сумму 198,4 млрд рублей.

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Источник: 72.ru

Фото: Unsplash