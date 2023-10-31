На заводе «Москвич» завершена подготовка цеха по окрашиванию кузовов

«Москвич» наладил самостоятельную окраску кузова с целью снижения стоимости авто

На заводе «Москвич» завершены работы по подготовке цеха окраски кузовов к старту мелкоузловой сборки в 2024 году. Качество окрашенного кузова уже подтверждено результатами внутренних и внешних тестов. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В планах — самостоятельное окрашивание большей части пластиковых деталей экстерьера автомобиля. Оборудованием и тестированием этой технологии в настоящее время занимаются специалисты завода. Производство автомобилей Москвич 3 и Москвич 3е по полному циклу, включая сварку и окраску кузова параллельно с крупноузловой сборкой, начнется уже в начале 2024 года.

Кроме того, совместно с Правительством Москвы на заводе планируется локализация аккумуляторной батареи, как следствие — процент локального производства повысится. В Москвичах уже локализованы система ЭРА-ГЛОНАСС, технические жидкости и линейка аксессуаров. По словам коммерческого директора «Москвича» Александра Мигаля, именно д​​​ля снижения стоимости продукции завода жизненно необходима высокая степень локализации.

Москвич поступил в продажу в конце декабря 2022 года, сегодня цена на кроссовер Москвич 3 стартует от 2 млн 220 тыс. рублей. Электрическая версия Москвич 3e стоит 3 млн 950 тыс. рублей. Также в дилерских центрах есть в наличии новый лифтбек Москвич 6 по цене от 2 млн 626 тыс. рублей. Выпуск кроссовера D-класса Москвич 8 завод запланировал на 2024 год.

С момента запуска автомобилей в ноябре 2022 года завод выпустил порядка 27 тыс. автомобилей. Объем продаж за тот же период составил более 9,5 тыс. машин, из которых около 8,5% пришлось на электромобили Москвич 3е. На продажи госсектору приходится примерно 10% общего объема реализации.

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Источник: Autostat.ru

Фото: Москвич