В России могут наладить сборку Dongfeng ix7 с полным приводом и 6-ступенчатым автоматом

Инсайд: на заводе «Автотор» собрали секретную партию кроссоверов Dongfeng

Калининградский «Автотор» будет выпускать полноприводные кроссоверы Dongfeng. К такому выводу пришли эксперты ресурса «Китайские автомобили», проанализировав фотографии сборочного конвейера одной из первых моделей BAIC X7, о серийном выпуске которых было объявлено официально в июне текущего года.

По мнению экспертов, тестовая партия кроссоверов Dongfeng уже готова. На опубликованных заводом снимках BAIC X7 они рассмотрели на заднем плане несколько моделей черного цвета, не имеющих отношения к марке BAIC. В доказательство — буквенное нависание Fengon (Dongfeng Fengon), а точнее, окончание «gon» на крышке багажника одного из автомобилей. Эксперты издания тщательно изучили дизайн «засветившегося» авто и предположили, что это крупный полноприводный кроссовер Dongfeng ix7. О его производстве представители завода пока ничего не говорили.

Dongfeng ix7

В подтверждение этой версии экспертов издания два аргумента. Во-первых, согласно информации на сайте Drom.ru, в декабре 2022 года «Автотор» зарегистрировал для дистрибуции общество с ограниченной ответственностью «Восток Ветер Рус». К слову, название является не самым корректным переводом китайского Dongfeng (Ветер с востока). Во-вторых, на прошлой неделе официальный дистрибьютор бренда Dongfeng на территории РФ «Моторинвест» сообщил о предстоящем расширении линейки автомобилей с 3 до 11 экземпляров. В списке будущих новинок есть и кроссовер Dongfeng ix7.

Dongfeng ix7

По всей видимости, Dongfeng может стать еще одним китайским брендом, выпуск продукции которого наладят в Калининграде. Во всяком случае, пробную партию кроссоверов марки там уже собрали, убеждены эксперты. Официального подтверждения этой информации нет, но пресс-служба обещала дать ответ изданию позже. Точная информация появится не раньше начала 2024 года, на первый квартал у Dongfeng запланировано масштабное расширение модельного ряда, представленного на рынке РФ.

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Источник: Китайские-автомобили.рф

Фото: «Автотор», AutoHome.com.cn