«Красивые» номера оказались под запретом

Чиновникам в Белоруссии запретили ставить «красивые» номера на служебные авто

Прокуратура Минской области заинтересовалась фактом оплаты «красивого» номера на служебный автомобиль из госбюджета. Накануне один из сотрудников государственного предприятия пытался поставить на учет Geely Atlas, попросив на него регистрационный номер с определенной комбинацией цифр и букв. Оплатил данную услугу госслужащий средствами госорганизации.

После этого случая прокуратура запретила чиновникам ставить на служебные автомобили «красивые» номера. Ведомство пояснило, что покупка индивидуальных номерных знаков для госслужащих недопустима в стране.

К слову, сама процедура установки «красивых» номеров на автомобиле в союзном государстве вполне законна. За 370 белорусских рублей (около 10,8 тыс. российских) желающему подберут определенную комбинацию цифр и букв из имеющихся в наличии. Также можно легально воспользоваться услугой индивидуального изготовления номерных знаков, ее стоимость – 2220 белорусских рублей (примерно 64,7 тыс. российских).

В России еще в июне предлагалось узаконить продажу «красивых» регистрационных знаков на авто и реализовывать их на аукционе. Но вопрос до сих пор так и не принят.

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Источник: Abw.by

Фото: Depositphotos