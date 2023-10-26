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За это нарушение на платной трассе лишат прав

На трассе М-12 «Восток» ГИБДД начала ловить авто с закрытыми номерами

Движение на новом участке платной магистрали М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса было открыто в сентябре этого года. Проезд от столицы до города в Нижегородской области обойдется водителю легкового автомобиля в 2800 рублей. На трассе внедрена система безбарьерного взимания платы за проезд, а потому находится немало желающих сэкономить. Автомобилисты закрывают или вовсе снимают регистрационные знаки.

Но оператор М-12, компания «Автодор», с этим мириться не готов. А потому на этом участке платной трассы прошли рейды ГИБДД по выявлению нарушений правил установки госномера автомобиля.

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«По итогам проведения рейдов было вынесено 12 постановлений по части 2 ст.12.2. КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев», – напомнили в «Автодоре».

Также инспекторы ГИБДД вынесли 10 постановлений за нечитаемые номера. Не факт, что это было сделано предумышленно, но «Автодор» советует автомобилистам не забывать проверять состояние номера перед поездкой. Работа ГИБДД в этом направлении продолжится на регулярной основе.

Источник, фото: Автодор

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