Редкий «Гелик» в версии от Brabus можно купить в России
Очень редкий шестиколесный пикап Mercedes-Benz G 63 AMG в версии от Brabus выставили на продажу на одном из российских маркетплейсов. Автомобиль, выпущенный в 2013 году, за 10 лет проехал всего 1340 км. За редкий пикап в состоянии нового автомобиля продавец хочет выручить 161 млн рублей.
«BRABUS G63 6x6. Один владелец за все время. Коллекционное состояние» – это, все, что указал в описании владелец редкого автомобиля.
Между тем, Mercedes-Benz выпустил всего не более сотни шестиколесных пикапов на базе Гелендвагена этого поколения. Часть из них превратилась в Brabus B700. В рамках этого штатный 5,5-литровый двигатель внедорожника был доработан, в результате чего отдача мотора увеличивалась с 544 л.с. и 760 Нм до 700 л.с. и 960 Нм. Но в объявлении указаны штатные характеристики мотора.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник, фото: Авто.ру
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости
Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)
Страшный.
Все ломается.
Лучше танк купить и не морочить голову.