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Редкий «Гелик» в версии от Brabus можно купить в России

Шестиколесный Mercedes-Benz G 63AMG от Brabus продают в России за 161 млн рублей

Очень редкий шестиколесный пикап Mercedes-Benz G 63 AMG в версии от Brabus выставили на продажу на одном из российских маркетплейсов. Автомобиль, выпущенный в 2013 году, за 10 лет проехал всего 1340 км. За редкий пикап в состоянии нового автомобиля продавец хочет выручить 161 млн рублей.

«BRABUS G63 6x6. Один владелец за все время. Коллекционное состояние» – это, все, что указал в описании владелец редкого автомобиля.
Mercedes-Benz G 63AMG
Mercedes-Benz G 63AMG
Mercedes-Benz G 63AMG
Mercedes-Benz G 63AMG
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Между тем, Mercedes-Benz выпустил всего не более сотни шестиколесных пикапов на базе Гелендвагена этого поколения. Часть из них превратилась в Brabus B700. В рамках этого штатный 5,5-литровый двигатель внедорожника был доработан, в результате чего отдача мотора увеличивалась с 544 л.с. и 760 Нм до 700 л.с. и 960 Нм. Но в объявлении указаны штатные характеристики мотора.

Источник, фото: Авто.ру

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+1