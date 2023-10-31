Редкий «Гелик» в версии от Brabus можно купить в России

Шестиколесный Mercedes-Benz G 63AMG от Brabus продают в России за 161 млн рублей

Очень редкий шестиколесный пикап Mercedes-Benz G 63 AMG в версии от Brabus выставили на продажу на одном из российских маркетплейсов. Автомобиль, выпущенный в 2013 году, за 10 лет проехал всего 1340 км. За редкий пикап в состоянии нового автомобиля продавец хочет выручить 161 млн рублей.

«BRABUS G63 6x6. Один владелец за все время. Коллекционное состояние» – это, все, что указал в описании владелец редкого автомобиля.

Mercedes-Benz G 63AMG

Mercedes-Benz G 63AMG Mercedes-Benz G 63AMG

Между тем, Mercedes-Benz выпустил всего не более сотни шестиколесных пикапов на базе Гелендвагена этого поколения. Часть из них превратилась в Brabus B700. В рамках этого штатный 5,5-литровый двигатель внедорожника был доработан, в результате чего отдача мотора увеличивалась с 544 л.с. и 760 Нм до 700 л.с. и 960 Нм. Но в объявлении указаны штатные характеристики мотора.

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Источник, фото: Авто.ру