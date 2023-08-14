Продажа этих «китайцев» обеспечит наибольший доход через три года

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Changan CS35 Plus стал самым ликвидным китайским кроссовером на российском рынке

По итогам второго квартала 2023 года кроссовер Changan CS35 Plus с двигателем 1,6 л и механической коробкой передач признан самым ликвидным на российском рынке – у него оказалась лучшая остаточная стоимость. Согласно исследованиям аналитического агентства «Автостат», после трех лет пользования продать его можно на 53% дороже, чем он был куплен.

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Также высокий показатель - 144% остаточной стоимости – у кроссовера Chery Tiggo 4 с двухлитровым двигателем и коробкой «автомат». Geely Coolray с 1,5-литровым двигателем на «автомате» занял в рейтинге третье место с результатом 140,4%.

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Источник: Автостат

Фото внутрь: changanauto.ru

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о Changan CS35 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Changan CS35  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Комфортный, вместительный салон, маленький расход топлива, достаточно проходимый.

Недостатки:

Медленный, маленький багажник, зимой гремит пластик

Комментарий:

Покупали в 2017 году с женой новым из салона. Прежде всего привлекла цена, прям как мы хотели. Параллельно рассматривали кашкай, тигуан, но там уже ценник ого-го... В салоне нам все подробно рассказали, мы тщательно изучили машину, прокатились, по первым ощущениям нам все понравилось. После еще 2 дней обдумывания мы решились и купили авто, нам даже сделали скидку. Взяли самую простую комплектацию Comfort на ручке, автомат был значительно дороже. За 3 года наездили 64500, проходили все ТО, много раз ездили по городам России и на юг. Основная цель, конечно, это с работы и на работу, учитывая то, что я работаю 6 дней в неделю. В длительных поездках не хватает разве что круиза, надоедает постоянно давить на педаль. В целом могу сказать что машина достаточно уверенно ведет себя на дороге, что по сухому, что по мокрому. За все время владения не было такой ситуации, чтоб автомобиль как-то странно себя вел на дороге. Сзади даже втроем сидеть достаточно комфортно, с моим ростом 183 спокойно могу сидеть сам за собой, ноги не упираются. По двигателю и трансмиссии проблем не возникало, все работает как часики, подвеска также в порядке. Несколько раз заезжали в поле с грязью, с трудом, но выкарабкивались (сюда бы полный привод и 2 литра). Теперь немного минусов. Медленный все-таки, не хватает иногда на обгоне, ой как не хватает, но зато расход 8-9 л по городу, 7 по трассе (езжу 110 км/ч). Багажник маленький, положить тот же велосипед без переднего колеса нереально, надо складывать сидения. Зимой постоянно в салоне что-то брякает, но это лечится кулаком, нормально) Машина заслуживает 4*, одну звездочку снимаю за минусы.

+7