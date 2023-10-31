Топ-версии универсалов Lada Vesta SW И SW Cross встали на конвейер
Стартовал выпуск долгожданных версий Lada Vesta SW и SW Cross со «старшим» 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 106 л.с. С этим двигателем универсалы в смешанном цикле расходуют 7,3 л топлива на 100 км.
Обычный универсал Vesta предложат в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno, а Весту со «спортивными» амбициями – в версиях Life, Enjoy и Techno.
В оснащение автомобиля в комплектации Comfort входит полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, кондиционер, рейлинги на крыше, электропакет, система пуска двигателя кнопкой и т. д.
Версия Life дополнена подогревом передних сидений, мультимедийной системой Lada EnjoY с 7-дюймовым дисплеем, мультифункциональным рулевым колесом.
В Enjoy автомобиль получил обогрев ветрового стекла, задние датчики парковки и камеру заднего вида.
В топовой версии Techno присутствуют боковые подушки безопасности, цифровая комбинация приборов и мультимедийная система Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и сервисами Яндекс, подсветка салона и мест входа-выхода в передних дверях.
Автомобиль в этой версии выделяется в потоке черными крышей и корпусами зеркал, а также 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Lada Vesta SW Cross отличается увеличенным до 203 мм (в обычном универсале – 178 мм) дорожным просветом, защитным обвесом кузова, 17-дюймовыми дисками.
Цены на универсалы пока не объявили, сейчас доступны SW только с мотором 90 л.с. – обычный универсал – от 1 329 900 рублей, а Vesta SW Cross – от 1 511 900 рублей.
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Источник, фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta SW (6)
Комфорт, практичность.
невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.
машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.