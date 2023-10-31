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Топ-версии универсалов Lada Vesta SW И SW Cross встали на конвейер

На АВТОВАЗе началось производство Lada Vesta SW и SW Cross с мотором 106 л.с.

Стартовал выпуск долгожданных версий Lada Vesta SW и SW Cross со «старшим» 16-клапанным бензиновым мотором мощностью 106 л.с. С этим двигателем универсалы в смешанном цикле расходуют 7,3 л топлива на 100 км.

Обычный универсал Vesta предложат в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno, а Весту со «спортивными» амбициями – в версиях Life, Enjoy и Techno.

В оснащение автомобиля в комплектации Comfort входит полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, кондиционер, рейлинги на крыше, электропакет, система пуска двигателя кнопкой и т. д.

Версия Life дополнена подогревом передних сидений, мультимедийной системой Lada EnjoY с 7-дюймовым дисплеем, мультифункциональным рулевым колесом.

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В Enjoy автомобиль получил обогрев ветрового стекла, задние датчики парковки и камеру заднего вида.

В топовой версии Techno присутствуют боковые подушки безопасности, цифровая комбинация приборов и мультимедийная система Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и сервисами Яндекс, подсветка салона и мест входа-выхода в передних дверях.

Универсалы Lada Vesta на конвейере
Универсалы Lada Vesta на конвейере

Автомобиль в этой версии выделяется в потоке черными крышей и корпусами зеркал, а также 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Lada Vesta SW Cross отличается увеличенным до 203 мм (в обычном универсале – 178 мм) дорожным просветом, защитным обвесом кузова, 17-дюймовыми дисками.

Цены на универсалы пока не объявили, сейчас доступны SW только с мотором 90 л.с. – обычный универсал – от 1 329 900 рублей, а Vesta SW Cross – от 1 511 900 рублей.

Источник, фото: АВТОВАЗ

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За РулемАлексеева Елена
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Отзывы о LADA Vesta SW (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Vesta SW  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Комфорт, практичность.

Недостатки:

невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.

Комментарий:

машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.

+3