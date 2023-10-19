В Lada Vesta стало меньше отечественных комплектующих

Lada Vesta по уровню локализации набрала меньше баллов, чем до кризиса

Правительство впервые оценило степень локализации модели Lada Vesta, вновь запущенной в производство весной этого года. Это следует из выводов по 719-го постановлению, которое было получено производителем в октябре. Модель получила меньше баллов, чем в до кризиса. АВТОВАЗ усиленно работал над обеспечением более широкого спектра комплектующих от российских предприятий и наращивал объем операций, связанных с двигателем, но потерял баллы на электронике.

Версия седана, оснащенная механической коробкой передач, набрала 3200 баллов за выполненные операции, что на 135 баллов ниже, чем до начала экономического кризиса.

Версия универсал потеряла 115 баллов, достигнув 3200 баллов. Веста с автоматической коробкой передач потеряла 650-655 баллов и получила 1900 баллов. Однако стоит отметить, что на данный момент две последние еще не выпускаются.

Баллы обнулились по компонентам электроники (блоки управления комбинацией приборов, кузовной электроникой ABS и ESP), а также за блок ЭРА-ГЛОНАСС. 75 баллов потеряно за блок управления двигателем (ЭБУ).

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

«Завод смог увеличить количество операций, которые он выполняет при производстве Весты, и даже нашел новых российских поставщиков – но потерял баллы за важнейшую электронику. При этом на предприятии смогли локализовать некоторые операции – в частности, обработку поршней. У российских поставщиков закупают металл, стекла, шины, светотехнику, детали интерьера, амортизаторы, рулевое управление, детали подвески и т.д. Но прирост по этим позициям оказался меньше, чем сумма потерянных баллов за электронные компоненты.

Данные по локализации подаются в Минпромторг несколько раз в год. Подают их автопроизводители – на основе тех данных, которые им предоставляют производители комплектующих. Когда стоит задача обеспечить производственный процесс, заводы занимаются именно этим в первую очередь – а не бумажными делами. Уверен, что в ближайшее время в Минпромторг подадут свежие данные – и мы увидим другой расклад по локализации».

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Источник: «Коммерсант», Я за рулем/Maxim Kadakov/Telegram