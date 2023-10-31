Президент АВТОВАЗа: доля «Лады» на рынке новых автомобилей в России достигла 37%

АВТОВАЗ готовит к выпуску седан Лада Аура, кроссовер В+Кросс и Ладу Искра

Доля автомобилей Lada на рынке новых автомобилей в РФ достигла 37%. Всего АВТОВАЗ за девять месяцев 2023 года произвел машин и машинокомплектов больше на 15%, чем за 12 месяцев 2022 года. Об этом рассказал президент концерна Максим Соколов.

В ходе своего выступления на расширенном заседании правительства Самарской области он напомнил, что весной прошлого года был вынужденный простой заводских линий. В 2022 году АВТОВАЗ выпустил 220 тыс. автомобилей и машинокомплектов, а доля продаж Lada на российском рынке достигла 27%.

«За девять месяцев 2023 года мы произвели на 15% больше машин и машинокомплектов, чем за весь 2022 год. Сегодня мы работаем на максимальных скоростях, с высочайшей производительностью труда, каждые 26 секунд с конвейера в Тольятти сходит новый автомобиль. А доля Лады на рынке новых автомобилей возросла до 37%», — уточнил топ-менеджер.

Рассказывая о планах предприятия на ближайшие два года, Соколов отметил, что готовятся к запуску четыре принципиально новые модели. Речь идет о седане бизнес-класса Лада Аура, массовом легковом автомобиле Лада Искра, грузопассажирском электромобиле е-Ларгус, а также городском кроссовере В+Кросс на платформе Весты.

Ранее представители компании сообщили, что продажи АВТОВАЗа в России в сентябре 2023 года увеличились в 1,8 раза по сравнению с сентябрем прошлого года и достигли 36,2 тыс. автомобилей. В период с января по сентябрь 2023 года АВТОВАЗ реализовал 242,6 тыс. новых автомобилей. Это на 96% больше показателя за аналогичный период 2022 года. При этом, несмотря на санкции, выпуск автомобилей Lada в третьем квартале текущего года увеличился по сравнению со вторым кварталом в 1,7 раза, и составил 118 тыс. единиц. В сентябре объем производства увеличился на 17% по сравнению с августом и составил почти 47 тыс. машин.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Tass.ru

Фото: Depositphotos