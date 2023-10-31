Рестайлинг KIA Carnival: турбированный двигатель, электромотор и 6-ступенчатый автомат
KIA в ближайшее время представит обновленный кроссвэн Carnival, но экстерьер автомобиля уже рассекретили вездесущие фотошпионы.
Снимки KIA Carnival 2024 модельного года были сделаны во время официальных съемок автомобиля в Южной Корее. Судя по фотографиям, у кроссвэна новое оформление оптики, бамперов и решетки радиатора. Есть изменения задних крыльев и крышки багажника. Теперь у рестайлинговой модели стильные двухцветные колесные диски в оригинальном дизайне.
Экстерьером обновленный KIA Carnival напоминает Sorento, на платформе которой он и построен. У кроссвэна аналогичные фары, задняя часть и оригинально оформлена задняя часть. Шильдик с логотипом теперь находится в нижней части. Как изменился интерьер салона, пока нет информации.
С технической точки модель может быть гибридной, предполагается, что силовую установку возьмут у Sorento. Это говорит о том, что будут установлены турбированный двигатель объемом 1,6 литра, электромотор и 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Оформление кузова KIA Carnival 2024 года могут использовать и для других моделей, в частности, ранее был представлен хэтчбек KIA K3, он получил аналогичный дизайн передней части кузова.
Премьера KIA Carnival 2024 модельного года может состояться уже на этой неделе, модель сначала будет доступна для потребителей Южной Кореи. Производитель намерен сразу после презентации запустить обновление люксовых версий. Модернизированная модель для рынка США будет представлена не раньше первой половины следующего года.
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Источник: Car.ru
Фото: KIA
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Отзывы о Kia Carnival (1)
Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.
Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.
Хороший автомобиль. Советую брать!