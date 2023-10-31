Новый кроссовер Changan поступил в продажу

Changan Qiyuan Q05: новый компактный китайский кроссовер

Changan Qiyuan Q05 появился у китайских дилеров. Новый автомобиль позиционируется как компактный кроссовер. И это первая модель в ряду кроссоверов Qiyuan.

Changan Qiyuan Q05

Внешний вид

Qiyuan Q05 имеет строгий дизайн передней части. Противотуманные фары, которые также являются дневными ходовыми огнями, имеют вертикальную ориентацию. Пятиспицевые диски с низким сопротивлением воздушному потоку имеют интересный дизайн. Крыша заканчивается достаточно большим спойлером с интегрированным стоп-сигналом.

Changan Qiyuan Q05

Интерьер

Интерьер автомобиля выполнен в классическом стиле Changan. Здесь есть цифровая приборная панель и парящий центральный экран мультимедии. Ниже расположены узкие воздуховоды.

Changan Qiyuan Q05

Рулевое колесо имеет особую форму, а в нижней части центральной консоли установлена панель беспроводной зарядки. Новый автомобиль также оснащен панорамным люком в крыше.

Двигатель

Qiyuan Q05 оснащен подключаемой гибридной системой, состоящей из атмосферного двигателя объемом 1,5 литра и электромотора. Мощность составляет 215 л.с. Батарею гибрида можно подзаряжать от внешних источников, в том числе быстрой зарядкой.

Не исключено, что новый суббренд появится со временем и на российском рынке.

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Фото: Autohome.com.cn