Кроссовер JS3 доступен для предзаказов в России по цене чуть больше 2 млн рублей

Рестайлинговый бюджетный кроссовер JS3 будут завозить в Россию напрямую из Китая

Производитель JAC начал прием предварительных заказов на новый субкомпактный кроссовер JS3. Заявку можно оформить на официальном российском ресурсе компании. По прогнозами, уже совсем скоро автомобиль появится на рынке РФ, он заменит предыдущую версию под индексом S3.

Информация о предстоящем появлении JAC JS3 на российском рынке появилась еще в августе этого года. Изначально были планы завозить JAC JS3 из Казахстана, там модель местной сборки называется S3 Pro, ее выпуск был налажен в 2022 году. Но теперь известно, что кроссоверы будут поставляться непосредственно из Китая.

JAC JS3

JAC JS3 JAC JS3

После обновления у кроссовера изменился дизайн, у него появилась двухъярусная оптика, решетка радиатора стала меньше, иные фонари и переработанные передние и задние бамперы.

Габариты JS3: 4345x1765x1640 мм, колесная база — 2560 мм. Новая модель стала длиннее на 20 мм и ниже на 20 мм, чем S3. Дорожный просвет теперь составляет 155 мм, до этого было 170 мм. Под капотом у JAC JS3 атмосферный двигатель объемом 1,6 л мощностью 109 л.с. и 150 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач или вариатор. Максимальная скорость JS3 ограничена отметкой в 180 км/ч.

Для россиян JAC JS3 доступен для заказа в двух комплектациях. Версия COMFORT подразумевает базовую комплектацию с 5-ступенчатой МКПП, тканевую обивку сидений, комбинированную приборную панель, четыре динамика и кондиционер. С целью повышения безопасности установлены задние датчики парковки, есть базовый набор ассистентов, включая ABS, EBD и др.

Комплектация LUXURY предлагает вариатор, салон, отделанный экокожей. Вместо климат-контроля кондиционер, центральная консоль с сенсорным экраном. Есть шесть динамиков и камера заднего вида.

Согласно инсайдерской информации, версия JAC JS3 с МКП стоит 1,74 млн рублей, а с вариатором — 1,83 млн рублей. Но на текущем этапе известно, что диапазон цен составляет 2,1-2,25 млн рублей.

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Источник: Tarantas.news

Фото: JAC